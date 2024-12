U BiH stiže stabilno vrijeme, a onda zahlađenje i padavine

Padavine od 20. decembra

“Narednih dana stabilizacija vremena. Mnoge će nakon dužeg vremena ugrijati i malo sunca kog u nižim krajvima prvenstveno Bosne od početka decembra nema skoro pa nikako. Po kotlinama i dalje uz lokalno dugotrajno zadržavanje magle ali većinu krajeva očekuju sunčani intervali”, naveo je BH Meteo.

U ovoj prognozi se navodi da će jutra biti prohladna uz većinom slab mraz, a danju u osunčanim područjima će biti ugodnije.

“Stabilniji period neće dugo potrajati. Nove padavine uz osjetno zahlađenje izgledno 20.12. čime bi početak treće dekade decembra donio promjenjivije i hladnije vrijeme”, poručili su iz BH Meteo.

Sutra ujutro sunčano, popodne naoblaka

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, sutra ujutro će u većem dijelu zemlje biti pretežno sunčano, po kotlinama Bosne i uz riječne tokove će biti magla ili niska naoblaka.U ostatku dana bit će porast naoblake u centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od -4 do 2, na jugu do 5, a dnevna od 4 do 10, na jugu do 13 stepeni Celzija.

U Sarajevu ujutro bit će pretežno sunčano uz postepeno naoblačenje tokom dana. Jutarnja temperatura oko -1, a dnevna oko 5 stepeni,prenosi N1

