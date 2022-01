Sedam dana je uzimao magnezijum: Nije mogao da vjeruje kako je uticao na njegovo zdravlje!

Našem tijelu je ponekad potrebna pomoć kako bi moglo da održi balans i da normalno funkcioniše.

Kako nam je dostupno mnogo suplemenata na tržištu, trebamo da se odlučimo za one koji su našem organizmu neophodni i koji mogu više da doprinesu našem zdravlju.

Ivan je odlučio da poslije pozitivnih komentara prijatelja počne da unosi u organizam više magnezijuma i uvjeri se u to koliko je on odličan po zdravlje. Iako skeptičan na početku, uskoro se uvjerio da hvalospijevi nisu uzaludni.

– U posljednjih desetak godina dosta sam promijenio moju ishranu. Izbacio sam gluten i skoro svu prerađenu hranu, dok sam se okrenuo hrani od cijelog zrna žitarica, organskoj hrani i redovno sam vježbao. Nisam uzimao nikakve lijekove sem u situacijama kada je to zaista neophodno i isprobavao sam uvijek prirodne načine liječenja.

Kada sam čuo za magnezijum, postao sam radoznao i počeo sam da istražujem. Uskoro sam saznao da magnezijum skoro svima fali u organizmu i da ga 80 posto ljudi ne unosi u dovoljnim količinama. Nedostatak može da dovede do nekih zdravstvenih problema. Dnevna doza za muškarce je 400 do 420 miligrama, a za žene 310 do 320 miligrama, a ovaj mineral je potreban skoro svakom organu u tijelu pa kada ga nema dovoljno to se osjeti.

Dva najizraženija simptoma nedostatka magnezijuma su anksioznost i nesanica. Pitao sam se kako je moguće da mi ovaj mineral nedostaje s obzirom da se zdravo hranim, jedem zdravu hranu i ne jedem brzu hranu. Otkrio sam da čak i ljudi poput mene koji imaju tako striktan jelovnik i vode računa o hrani i svom tijelu, mogu da pate od nedostatka ovog minerala. Uzrok tome je moderan način života koji nas tjera da jedemo brzu hranu, kao i faktori poput stresa i pića sa velikom količinom kofeina. Odmah sam se prepoznao.

– Magnezijum pomaže mozgu da se opusti i da možete da zaspite i spavate, a igra i veoma važnu ulogu u centralnom nervnom sistemu. Ukoliko vam fali magnezijum onda se možete suočiti sa anksioznosti i nesanicom. Ja sam odlučio da probam supremente magnezijuma sedam dana kako bih vidio efekat i mogu da kažem samo riječi hvale. Nastaviću da ga pijem i dalje, rekao je Ivan.

Magnezijum je dostupan u vidu šumećih tableta pa se za razliku od količine magnezijuma u njima preporučuje uzimanje tablete jednom ili dva puta dnevno uz čašu vode. Prije nego se odlučite da probate i u svakodnevnu upotrebu uvedete suplemente magnezijuma, posavjetujte se sa vašim ljekarom oko doze i načina korišćenja, piše “Espreso“.

