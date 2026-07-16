Nokti otkrivaju više nego što mislimo: Ove navike mogu narušiti njihovo zdravlje

Često korištenje gelova, trajnih lakova i agresivnih preparata može oslabiti nokatnu ploču ako se ne koriste pravilno.

Dermatolozi ističu da zdrav nokat treba biti čvrst, gladak i ujednačene boje. Promjene poput listanja, pucanja, žutila ili pojave bijelih mrlja mogu biti znak da noktima nedostaje njega, ali ponekad i pokazatelj određenih zdravstvenih problema.

Jedna od najčešćih grešaka je stalno prekrivanje noktiju lakom bez pauze. Noktima je povremeno potrebno vrijeme da se oporave, a posebnu pažnju treba obratiti na uklanjanje trajnih lakova kako ne bi došlo do oštećenja površine nokta.

Za zdraviji izgled stručnjaci preporučuju redovnu hidrataciju zanoktica i noktiju uljima ili kremama, korištenje zaštitnih rukavica pri radu s hemikalijama te izbjegavanje grickanja noktiju i čupanja zanoktica.

Kada je riječ o trendovima, ove sezone popularni su prirodni tonovi, nježni nude lakovi i minimalistički manikir. Sve više žena bira uredne i njegovane nokte koji izgledaju prirodno, umjesto upadljivih i zahtjevnih dizajna.

Stručnjaci poručuju da lijepi nokti ne počinju lakom, već pravilnom njegom.

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