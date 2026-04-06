ŽENE MUKU MUČE: Ukoliko ste u prijevremenoj menopauzi, ovo trebate znati…

Novo istraživanje pokazuje da žene koje uđu u prijevremenu menopauzu imaju oko 40 % veći rizik tokom života za razvoj koronarne bolesti srca.

Iako je već poznato da rana (prije 45. godine) i prijevremena menopauza povećavaju rizik od srčanih bolesti, većina dosadašnjih istraživanja bavila se kraćim vremenskim razdobljima. Ova studija željela je sagledati širu sliku – utjecaj kroz cijeli život.

Prijevremena menopauza i dugoročni rizik za srce

Istraživanje objavljeno u časopisu JAMA Cardiology pratilo je gotovo 10.000 žena tokom prosječno 15 godina. Na početku nijedna nije imala srčanu bolest.

Tokom praćenja je oko 1.000 žena razvilo neku vrstu srčane bolesti.

Analiza je pokazala da je prijevremena menopauza povezana sa značajno većim životnim rizikom, neovisno o rasi ili drugim faktorima.

Rezultati također pokazuju da vrijeme ulaska u menopauzu nije samo reproduktivno pitanje – ono je i važan pokazatelj zdravlja srca.

Zašto menopauza može nastupiti ranije?

Uobičajeno je da žene ulaze u menopauzu između 45. i 55. godine. Međutim, procjenjuje se da:

oko 5 % žena doživi ranu menopauzu

1 – 3 % prijevremenu menopauzu.

Tačan uzrok nije uvijek poznat, no postoje faktori koji povećavaju rizik:

genetika

pušenje

autoimune bolesti

loše metaboličko zdravlje.

Nažalost, još uvijek ne postoji pouzdan način da se unaprijed predvidi tko će doživjeti prijevremenu menopauzu, zbog čega je važno da liječnici redovito pitaju žene o dobi ulaska u menopauzu.

Kako prijevremena menopauza utječe na srce?

Iako mehanizmi nisu potpuno razjašnjeni, stručnjaci ističu nekoliko mogućih razloga:

pad razine estrogena – hormon koji štiti srce, mozak i kosti

smanjena elastičnost krvnih žila

povećan rizik od nakupljanja naslaga u arterijama.

Osim bioloških faktora, ulogu mogu imati i:

kronični stres

razlike u pristupu zdravstvenoj skrbi

postojeće bolesti poput dijabetesa.

Kako zaštititi zdravlje srca nakon menopauze?

Ako ste prošli kroz prijevremenu menopauzu, važno je aktivno brinuti o zdravlju srca.

Stručnjaci savjetuju:

razgovarajte s liječnikom o hormonskoj terapiji

redovito pratite krvni tlak, kolesterol i šećer u krvi

obratite pažnju na mentalno zdravlje i razinu stresa.

Također, ključne su i životne navike:

prestanak pušenja

redovita tjelesna aktivnost

održavanje zdrave tjelesne težine

prehrana bogata voćem, povrćem i cjelovitim žitaricama

kontrola kroničnih bolesti poput hipertenzije i dijabetesa, prenosi slobodna-bosna

