Preživjeli ste srčani udar? Ovo su navike koje mogu spasiti život

Redovna tjelesna aktivnost ima ključnu ulogu u očuvanju zdravlja srca. Kardiolog dr. Džordž (George) Sokos naglašava da je važno ostati u pokretu, bilo kroz svakodnevne šetnje ili zahtjevnije vježbe, u skladu s mogućnostima i preporukama ljekara.

Jednako je važna i pravilna prehrana. Američko udruženje za srce preporučuje jelovnik bogat voćem, povrćem, cjelovitim žitaricama, ribom, mahunarkama, orašastim plodovima i nemasnim mesom. Takav način ishrane pomaže u kontroli holesterola, krvnog pritiska i tjelesne težine, što su glavni faktori rizika za srčane bolesti, ističe dr. Metju Sejbolt (Matthew Saybolt).

Stručnjaci upozoravaju i na važnost redovnog uzimanja propisane terapije. Stanja poput povišenog holesterola, hipertenzije, dijabetesa i pretilosti značajno povećavaju rizik od novog infarkta, ali se pravilnim lijekovima taj rizik može držati pod kontrolom. Kako navodi dr. Sejbolt, terapija može spriječiti i razvoj zatajenja srca.

Pušenje je jedan od najopasnijih faktora rizika. Ono izaziva upalne procese u organizmu i povećava sklonost stvaranju krvnih ugrušaka.

Nakon srčanog udara, redovni ljekarski pregledi postaju obaveza do kraja života. Cilj je spriječiti ponavljanje bolesti i pravovremeno reagovati na svaku promjenu. Iako pacijenti u početku uglavnom strogo poštuju savjete ljekara, s vremenom kontrole često padaju u drugi plan, što može imati ozbiljne posljedice. Stručnjaci naglašavaju da su upravo redovni pregledi ključ dugoročnog očuvanja zdravlja srca, prenosi Klix.

Facebook komentari