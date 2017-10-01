Zdravlje

Grlobolja: Doktor otkriva metodu koja je u 15 sekundi olakšava

Ovih prohladnih dana, a i zbog nečistog zraka, veoma česta je grlobolja, koja uglavnom nije razlog za brigu. Dr. Suraj Kukadia, poznat po svojim zdravstvenim savjetima na društvenim mrežama, otkrio je jednostavnu metodu od samo 15 sekundi koja može ublažiti bol u grlu bez odlaska u apoteku.

Njegov savjet podržava i britanska Nacionalna zdravstvena služba (NHS), koja potvrđuje da se grlobolje najčešće povuku same unutar sedam dana.

Grgljanje tople slane vode

Dr. Kukadia preporučuje grgljanje tople slane vode kao brzu i efikasnu tehniku. Potrebno je pola kašičice soli pomiješati s pola čaše tople vode i grgljati 10 do 15 sekundi te zatim ispljunuti. Prema njegovim riječima, ovaj postupak mehanički uklanja bakterije, viruse i dio gnoja, što može brzo ublažiti neugodu u grlu, prenosi “Daily Express”.

Nakon što je podijelio svoj savjet, mnogi korisnici društvenih mreža komentirali su da se već dugo bore s ponavljajućim infekcijama i iscrpljenošću uprkos antibioticima. Neki su naveli da im se simptomi stalno vraćaju, dok je jedan korisnik predložio i alternativni prirodni način – držanje klinčića u ustima dok ne omekšaju i lagano zagrizanje kako bi se oslobodio sok.
Djeca mogu imati i povišenu temperaturu

Za lakše podnošenje grlobolje preporučuje se grgljanje slane vode, pijenje dovoljno tekućine, konzumiranje mekše hrane, izbjegavanje dima te odmaranje. Najčešći simptomi uključuju bol pri gutanju, grebanje u grlu, crvenilo, loš zadah, kašalj i natečene žlijezde, dok djeca mogu imati i povišenu temperaturu te biti manje aktivna.

Uz navedenih nekoliko jednostavnih koraka moguće je ublažiti grlobolju i brže se vratiti svakodnevnim obavezama, prenosi Avaz.


