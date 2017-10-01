Grlobolja: Doktor otkriva metodu koja je u 15 sekundi olakšava

Njegov savjet podržava i britanska Nacionalna zdravstvena služba (NHS), koja potvrđuje da se grlobolje najčešće povuku same unutar sedam dana.

Grgljanje tople slane vode

Dr. Kukadia preporučuje grgljanje tople slane vode kao brzu i efikasnu tehniku. Potrebno je pola kašičice soli pomiješati s pola čaše tople vode i grgljati 10 do 15 sekundi te zatim ispljunuti. Prema njegovim riječima, ovaj postupak mehanički uklanja bakterije, viruse i dio gnoja, što može brzo ublažiti neugodu u grlu, prenosi “Daily Express”.

Nakon što je podijelio svoj savjet, mnogi korisnici društvenih mreža komentirali su da se već dugo bore s ponavljajućim infekcijama i iscrpljenošću uprkos antibioticima. Neki su naveli da im se simptomi stalno vraćaju, dok je jedan korisnik predložio i alternativni prirodni način – držanje klinčića u ustima dok ne omekšaju i lagano zagrizanje kako bi se oslobodio sok.

Djeca mogu imati i povišenu temperaturu

Za lakše podnošenje grlobolje preporučuje se grgljanje slane vode, pijenje dovoljno tekućine, konzumiranje mekše hrane, izbjegavanje dima te odmaranje. Najčešći simptomi uključuju bol pri gutanju, grebanje u grlu, crvenilo, loš zadah, kašalj i natečene žlijezde, dok djeca mogu imati i povišenu temperaturu te biti manje aktivna.

Uz navedenih nekoliko jednostavnih koraka moguće je ublažiti grlobolju i brže se vratiti svakodnevnim obavezama, prenosi Avaz.

