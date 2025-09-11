Često se budite oznojeni? Evo koji su razlozi ovakvog stanja i ima li razloga za brigu

Britansko javno zdravstvo (National Health Service) navodi da biste u tom slučaju obavezno trebali potražiti pomoć ljekara. Od ovoga mogu patiti odrasli ljudi, ali i djeca, a uzrok je ponekad nepoznat.

Međutim, ljekarka opće prakse Suzanne Wylie je za Metro.co.uk kazala da se ovo često javlja tokom menopauze zbog načina na koji hormoni utječu na tjelesnu temperaturu. Nabrojala je i druge uzročnike poput anksionosti, opstruktivne apneje u snu, hiperhidroze, infekcija, problema sa štitnom žlijezdom, dijabetesom i, u rijetkim slučajevima, karcinoma poput limfoma.

“Također mogu biti nuspojava nekih lijekova, uključujući antidepresive”, ispričala je. Buđenje u znoju se isto tako može pojaviti zbog “jednostavnih” faktora poput poput jedenja začinjene hrane, konzumiranja kofeina ili alkohola ili vježbanja kasno noću.

Čak i ako ukupno spavate sedam do devet sati, kako preporučuju stručnjaci, isprekidan san može utjecati na funkcionisanje mozga, fizičko zdravlje i emocionalno blagostanje, prenosi Klix.

