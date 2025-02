Četiri uobičajena razloga zašto se budite s glavoboljom

Prema podacima Sleep Foundationa, otprilike jedna od svakih 13 osoba pati od jutarnje glavobolje, a ta je nelagoda naročito česta među osobama u dobi od 45 do 65 godina.

Kako se vaš mozak počinje ‘buditi’, stručnjaci vjeruju da je općenito osjetljiviji na normalne osjete, što nažalost uključuje bol. No, važno je naglasiti da se glavobolje mogu ublažiti jednostavnim promjenama načina života, dok neki uzroci glavobolja zahtijevaju liječničku intervenciju.

Škripanje zubima

Penzionisani ljekar opće prakse u UK Care Guide Lawrence Cunningham je istaknuo da je bruksizam često uzrok jutarnjih glavobolja.

Ovo manje poznato stanje odnosi se na nehotično stiskanje ili škrgutanje zubima, koje se može dogoditi dok spavate ili ste budni. National Health Service (NHS) često povezuje bruksizam sa stresom ili tjeskobom.

“Buđenje s glavoboljom može biti prilično uznemirujuće, a otkrio sam da nekoliko faktora može pridonijeti ovom fenomenu. Uobičajeni uzrok je bruksizam ili škrgutanje zubima tokom spavanja, što sam vidio kod mnogih pacijenata. Napetost od stiskanja čeljusti može dovesti do glavobolje tenzijskog tipa”, naveo je.

Kako bi se uhvatili u koštac s bruksizmom, obično se predlaže korištenje lijekova protiv bolova i ledenih obloga za ublažavanje boli, uz usvajanje tehnika smirivanja prije spavanja. To može uključivati ​​slušanje muzike, izvođenje vježbi disanja ili osiguravanje da vaša spavaća soba bude potpuno mračna.

Alkohol

Ljekar Anis Khalaf ranije je naglasio da je alkohol često krivac za pulsiranje u glavi nakon buđenja. To je obično zbog etanola, prirodnog diuretika koji se nalazi u svemu, od vašeg omiljenog koktela do piva.

Ovaj sastojak povećava gubitak vode u tijelu, što dovodi do hemijske neravnoteže i dehidracije. Osim toga, aditivi za poboljšanje okusa u pićima, poznati kao “kongeneri”, mogu pojačati upalu.

Ova dva faktora zajedno stvaraju “savršeno okruženje” za glavobolje. Ljekar i predavač na Univerzitetu u Salfordu Gareth Nye ističe da je većina glavobolja uzrokovana nedostatkom hidratacije i često se može riješiti tako da više pijete i posegnete za lijekovima protiv bolova.

“Ovo vrijedi i za jutarnje glavobolje jer je naše tijelo ujutro prirodno dehidrirano. Osiguravanje odgovarajuće hidratacije za vaše tijelo pozitivan je korak za mnoga stanja, a ne samo za jutarnje glavobolje”, objasnio je.

Prema tome, NHS preporučuje rehidraciju prije odlaska u krevet nakon noći opijanja. Konzumacija slatke hrane također može pomoći u ublažavanju simptoma.

Problemi sa spavanjem – apneja i nesanica

Ljekar Anis Khalaf istaknuo je dva stanja koja mogu ozbiljno utjecati na vaše blagostanje i uzrokovati jutarnje glavobolje. Prvo je nesanica, čest problem kod kojeg je pojedincima teško zaspati noću.

Oni koje muči nesanica mogli bi se probuditi ranije nego što bi željeli, što dovodi do umora i glavobolje tokom budnih sati. Razni elementi, kao što su stres, buka, ne baš udobna mjesta za spavanje i previše kofeina, mogu pogoršati situaciju.

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

3 sata

Facebook

Messenger

Twitter

Email

Email

Jeste li se ikada probudili s jakom glavoboljom i ne možete odrediti uzrok? Stručnjaci vjeruju da bi to moglo biti zbog jednog od četiri uobičajena uzroka kojih možda niste svjesni.

Prema podacima Sleep Foundationa, otprilike jedna od svakih 13 osoba pati od jutarnje glavobolje, a ta je nelagoda naročito česta među osobama u dobi od 45 do 65 godina.

Kako se vaš mozak počinje ‘buditi’, stručnjaci vjeruju da je općenito osjetljiviji na normalne osjete, što nažalost uključuje bol. No, važno je naglasiti da se glavobolje mogu ublažiti jednostavnim promjenama načina života, dok neki uzroci glavobolja zahtijevaju liječničku intervenciju.

Škripanje zubima

Penzionisani ljekar opće prakse u UK Care Guide Lawrence Cunningham je istaknuo da je bruksizam često uzrok jutarnjih glavobolja.

Ovo manje poznato stanje odnosi se na nehotično stiskanje ili škrgutanje zubima, koje se može dogoditi dok spavate ili ste budni. National Health Service (NHS) često povezuje bruksizam sa stresom ili tjeskobom.

“Buđenje s glavoboljom može biti prilično uznemirujuće, a otkrio sam da nekoliko faktora može pridonijeti ovom fenomenu. Uobičajeni uzrok je bruksizam ili škrgutanje zubima tokom spavanja, što sam vidio kod mnogih pacijenata. Napetost od stiskanja čeljusti može dovesti do glavobolje tenzijskog tipa”, naveo je.

Kako bi se uhvatili u koštac s bruksizmom, obično se predlaže korištenje lijekova protiv bolova i ledenih obloga za ublažavanje boli, uz usvajanje tehnika smirivanja prije spavanja. To može uključivati ​​slušanje muzike, izvođenje vježbi disanja ili osiguravanje da vaša spavaća soba bude potpuno mračna.

Alkohol

Ljekar Anis Khalaf ranije je naglasio da je alkohol često krivac za pulsiranje u glavi nakon buđenja. To je obično zbog etanola, prirodnog diuretika koji se nalazi u svemu, od vašeg omiljenog koktela do piva.

Obratite pažnju

Dva bolna znaka u ustima koji bi mogli signalizirati hronični nedostatak važnog vitamina

Ovaj sastojak povećava gubitak vode u tijelu, što dovodi do hemijske neravnoteže i dehidracije. Osim toga, aditivi za poboljšanje okusa u pićima, poznati kao “kongeneri”, mogu pojačati upalu, prenosi Klix.

Ova dva faktora zajedno stvaraju “savršeno okruženje” za glavobolje. Ljekar i predavač na Univerzitetu u Salfordu Gareth Nye ističe da je većina glavobolja uzrokovana nedostatkom hidratacije i često se može riješiti tako da više pijete i posegnete za lijekovima protiv bolova.

“Ovo vrijedi i za jutarnje glavobolje jer je naše tijelo ujutro prirodno dehidrirano. Osiguravanje odgovarajuće hidratacije za vaše tijelo pozitivan je korak za mnoga stanja, a ne samo za jutarnje glavobolje”, objasnio je.

Prema tome, NHS preporučuje rehidraciju prije odlaska u krevet nakon noći opijanja. Konzumacija slatke hrane također može pomoći u ublažavanju simptoma.

Problemi sa spavanjem – apneja i nesanica

Ljekar Anis Khalaf istaknuo je dva stanja koja mogu ozbiljno utjecati na vaše blagostanje i uzrokovati jutarnje glavobolje. Prvo je nesanica, čest problem kod kojeg je pojedincima teško zaspati noću.

Oni koje muči nesanica mogli bi se probuditi ranije nego što bi željeli, što dovodi do umora i glavobolje tokom budnih sati. Razni elementi, kao što su stres, buka, ne baš udobna mjesta za spavanje i previše kofeina, mogu pogoršati situaciju.

S druge strane, apneja za vrijeme spavanja je stanje u kojem vaše disanje može prestati i početi dok spavate. Iako mnogi nisu svjesni da imaju to stanje, često se prepoznaje po simptomima kao što su buđenje uz dahtanje, šmrkanje ili gušenje.

Gareth Nye je objasnio da je osim dehidracije, loš san često navođen uzrok jutarnjih glavobolja. Loš san ili problemi s disanjem tokom sna znače da mišići ne dobivaju dovoljno kisika tokom noći.

“To bi moglo dovesti do nakupljanja mliječne kiseline što je u biti grč. To se može vidjeti u mišićima lica što dovodi do glavobolje. Ako hrčete, vjerovatno imate problema s mehanikom disanja tokom spavanja što može biti povezano sa stanjem koje se zove apneja u snu. Oba su povezana s jutarnjim glavoboljama”, naveo je.

Ako osjećate da možda imate medicinski problem poput apneje za vrijeme spavanja, uvijek se savjetuje da potražite liječničku pomoć u tim slučajevima jer mogu biti prilično opasni ako se ne kontrolišu.

Kofein

Na kraju, stručnjaci sugerišu da bi izbacivanje kofeina moglo biti rješenje za vaše jutarnje glavobolje. Spojevi koji se nalaze u kafi, čaju i gaziranim pićima, inhibira našu osjetljivost na “adenozin” – tvar u našem tijelu zbog koje se osjećamo pospano.

“Ovisnost o kofeinu i odvikavanje od kofeina mogu uzrokovati glavobolje, ali ih također mogu ublažiti. Kofein je stimulans što znači da pomaže bržem pumpanju krvi po vašem tijelu, pomažući u dopremanju kisika do mišića, ali također sužava krvne žile oko mozga”, naveo je ljekar Nye.

Facebook komentari