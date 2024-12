Kada je zaboravljivost normalna, a kada znak problema?

Svi ponekad nešto zaboravimo, ali kako prepoznati je li to bezazleno ili znak ozbiljnijih problema s mozgom? Neurolog Richard Restak u svojoj knjizi The Complete Guide to Memory: The Science of Strengthening Your Mind nudi uvid u razliku između uobičajenih zaboravljanja i onih koja mogu ukazivati na ozbiljnije zdravstvene probleme.