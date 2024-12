Pet načina na koje hladnoća šteti vašem zdravlju

Ako osjećate različite bolova, peckanje ili svraba tokom hladnih dana ne umišljate to.

“Kao ljekar opšte prakse, svake zime vidim porast svih vrsta zdravstvenih stanja, uključujući kožne tegobe, respiratorne i kardiovaskularne probleme. Također, vidim značajan porast zabrinutosti za mentalno zdravlje”, navodi ljekarka Nisa Aslam.

Mnogi od nas doživljavaju određeni stepen zimskog bluze, a neki ljudi pate od sezonskog afektivnog poremećaja (SAD), u kojem je depresija povezana s tmurnim vremenom i mračnim večerima.

Razumijevanje kako hladnoća može utjecati na vaše zdravlje može vam pomoći. Evo šta vaši simptomi mogu značiti:

Loša cirkulacija

Trnci, utrnulost, bol ili lupanje u udovima su svi znakovi loše cirkulacije. Kada vam je hladno, to uzrokuje sužavanje krvnih sudova. Hladno vrijeme također može uzrokovati da vam krv postane gušća i ljepljivija, posebno ako ne pijete dovoljno tekućine, što može povećati rizik od visokog krvnog pritiska, srčanog i moždanog udara.

Pregledom 159 studija utvrđeno je da se za svaki pad temperature od 1 posto rizik od kardiovaskularne smrti povećava za 1,6 posto. Najugroženiji su stariji ljudi i svi sa porodičnom historijom srčanih bolesti.

Bolni zglobovi

Ako bolujete od artritisa, mogli biste očekivati pojačane bolove + u ovo doba godine. Hladno vrijeme uzrokuje zatezanje mišića i tetiva, a to može pogoršati bolove i ukočenost zglobova zbog artritisa. Poseban problem predstavljaju vlažni, vjetroviti dani koji povećavaju vjerovatnoću bola za oko 20 posto.

Ovo se može dodatno pogoršati ako smanjite fizičku aktivnost, a sve to može utjecati na cirkulaciju, tkiva i zglobove, što dovodi do veće nelagode i boli, a i vaše mentalno zdravlje je pogođeno. Ako se osjećate slabo, to vas zauzvrat čini svjesnijim da ste u bolu.

Osjetljivi zubi

Hladan nalet vjetra može biti agonija za one sa osjetljivošću zuba, ali može li značiti nešto ozbiljnije. Uvijek vidim povećanje od 20-25 posto u hitnim stomatološkim slučajevima kako vrijeme postaje hladnije, prenosi Klix.

Ako imate bilo kakve temeljne probleme sa zubima, kao što su povlačenje desni, otkriveni korijeni ili karijesi, hladno vrijeme može dovesti ove probleme u prvi plan.

Sezonske infekcije, poput prehlade i gripa, također mogu stvoriti začepljenje u vašim sinusima, što vrši pritisak na vaše zube, uzrokujući bol. Mnogi ljudi također stisnu i škrguću zubima više kada je hladno.

Otežano disanje

U nedavnom istraživanju Asthma + Lung UK, sedam od 10 osoba sa astmom izjavilo je da je zimski vazduh pogoršao njihove simptome.

Hladan zrak može biti opasan za osobe s astmom, jer može uzrokovati sužavanje vaših dišnih puteva, što može povećati količinu sluzi koju proizvodite i otežati vam disanje, što može dovesti do napada astme opasnog po život.

Hladan, suh vazduh također može iritirati vaše disajne puteve i pogoršati simptome kao što su piskanje, kašalj i nedostatak daha. Također, može oslabiti vaš imuni sistem, što otežava borbu protiv respiratornih infekcija, poput prehlade i gripa.

Iritacija kože

Suha koža je još jedan problem jer mrazno vrijeme grize. Kada je hladno, vazduh je suh i niža je vlažnost, tako da koža proizvodi manje prirodno masnog sebuma, zbog čega može da bude veoma suva, ljuskava i iritirana. Ovo također može pogoršati ekcem, gdje koža postaje suha, ispucala i bolna.

