Smije li se preskočiti doručak?

Dan počinjemo sa doručkom iako postoje različite teorije o tome kada treba doručkovati. Tradicionalna kineska medicina preporučuje recept star vjekovima, „treba pratiti organski sat”. Ako doručkujete sat ili dva po ustajanju iz kreveta, to je najbolje vrijeme jer je tada stomak odmoran i jak, pa se hrana lako vari.

Ljudi koji ne doručkuju obično su slabi, stalno im je hladno, nadima im se stomak, slabo vare hranu, prenosi RTS.

Dijetetičari navode da je najbolje vrijeme za doručak kada prođu jedan, dva ili tri sata od buđenja, iako svako od nas ima svoj tajming, prema ritmu života.

„Najbolje vrijeme za doručak određuju zdravstveno stanje i naše aktivnosti. Važno je da ne prođe više od tri sata od buđenja i da organizam ne osjeti veliku glad i malaksalost“, istakla je Marisa Karp, dijetetičarka.

Naše tijelo se tokom noći odmara i vari hranu. Od odlaska na spavanje do buđenja dug je vremenski period, pa se često dešava da postoji prirodni pad šećera u krvi.

„Tokom noći, dok spavamo, naše tijelo vari večeru, oporavlja se i odmara. Pošto je od posljednjeg obroka do jutra prošlo mnogo sati, to je dovelo do prirodnog pada šećera u krvi”, istakla je Hana Santoni.

Doručak nakon buđenja vraća šećer u krvi, osiguravajući tijelu dovoljno glukoze za normalno funkcionisanje.

„Ako preskočite doručak ili čekate predugo, vjerovatno ćete se osjećati umorno i iscrpljeno. Hormon stresa kortizol će porasti, narušavajući prirodni cirkadijalni ritam tijela i ravnotežu hormona”, kaže Santoni.

„Preskakanje ili odlaganje doručka takođe može otežati praktikovanje uravnotežene dijete tokom dana, jer je veća vjerovatnoća da ćete osjetiti potrebu da jedete više za ručak, tako da preskakanje obroka povećava šansu za prejedanje i odabir manje zdravih opcija“, napominje Karp.

Da li možemo da zakasnimo sa doručkom?

Doručak više od tri sata od buđenja je zakašnjeli doručak. I u zavisnosti od toga kada doručkujemo, dolazi i ručak. Prema riječima dijetetičara, ne preporučuje se potpuno preskakanje doručka.

Da li treba da doručkujete u isto vrijeme svakog dana?

Kada je moguće, idealno je doručkovati svakog dana u isto vrijeme. To je zato što naša tijela rade prema unutrašnjem satu ili cirkadijanskom ritmu, objašnjava Karp.

Ovaj čas najbolje funkcioniše kada se navike, uključujući obroke, rade prema utvrđenom rasporedu. „Jedući otprilike u isto vrijeme svaki dan, naša tijela predviđaju šta dolazi i navikavaju se da funkcionišu u tom okviru”, kaže Karp.

Santoni podržava ovu tvrdnju ističući da su dosljedne rutine i obrasci ishrane definitivno korisni za metaboličko zdravlje.

Naravno, teško je planirati svoj raspored svakog minuta, nekad ćemo kasniti, a nekad poraniti, ali bilo bi dobro da se trudimo da stvorimo rutinske i dosljedne navike.

Osim toga, za doručak je najbolje da se usredredite na obroke bogate proteinima i vlaknima, jer oni lako stvaraju osjećaj sitosti i daju nam energiju potrebnu za početak dana.

