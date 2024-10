Šta se dešava kada pucketate zglobovima prstiju: Da li je opasno?

Čini se da je svijet podijeljen u dva tabora – one koji pucketaju zglobovima prstiju jer traže olakšanje i one koji to izbjegavaju zbog zabrinutosti za dugoročnu štetu. Ako često pucketate zglobovima, vjerojatno su vas drugi upozorili da to može dovesti do artritisa ili oštećenja zglobova. No, je li pucketanje zglobova doista štetno?