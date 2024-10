Haraju dva virusa, šire ih oni koji se sami liječe

Od osjećaja depresije do manjka energije, prehlada, viroza pa čak i do učestalijih srčanih udara – sve su to posljedice koje ljudi rijetko pripisuju promjenama godišnjih doba, a češće se javljaju početkom jeseni. Vrlo toplo vrijeme pred kraj rujna i pad temperature za 15 stupnjeva u sezoni viroza i prehlada očekivano su doveli do povećanog broja pacijenata u domovima zdravlja.

Najčešći simptomi su povišena temperatura, grlobolja i respiratorni problemi.Nova.rs izvještava kako su početkom rujna u Srbiji najaktivniji bili norovirus i rinovirus, no osim njih bio je aktivan i koronavirus. Sezona adenovirusa javlja se u vremenski promjenjivom dijelu godine. Tako i pacijenti koji se ovih dana pojavljuju u domovima zdravlja imaju slične simptome. Kako je doktorica Biserka Obradović rekla, prisutan je “konglomerat virusa i bakterija”, a povrh svega ima i pacijenata koji su dobili novu varijantu kovida. – Uglavnom se pacijenti javljaju s temperaturom, žale se na grlobolju ili bolne sinuse te začepljen nos.

Kod liječnika dolaze pacijenti čiji je imunološki sustav već oslabio zbog viroze, pa imaju gnojne angine i infekcije, upale pluća, ima i puno respiratornih viroza – kaže Obradović i objašnjava da će bolest brže proći ako se odmah posjetite doktora nego ako čekate. Što više vremena prolazi, zdravstvena slika postaje sve kompliciranije. – Dobiju temperaturu, sami je se riješe, a onda obično sljedeći dan imaju upalu grla – Dakle, liječe se sami. Kad se situacija malo smiri, idu na posao i u kolektive, a takvi ljudi šire bakterije,piše Vecernji.

Međutim, bez adekvatne terapije bolest nije bila izliječena, pa se nakon sedam dana situacija može ozbiljno pogoršati jer je imunološki sustav već pao i tada potreban ozbiljniji pristup liječenju. – Moramo biti odgovorni prema sebi jer kao što je tijekom ljeta velika greška prijeći s visoke vanjske temperature u jako rashlađene prostorije, tako i u ovom razdoblju zbog virusa moramo zaštititi svoj organizam. Kada se pojave prvi simptomi treba reagirati kako bismo se što lakše oporavili – zaključuje Obradović.

