Najbolji TRIKOVI ZA KOSU PUNU VOLUMENA

Tajna zdrave i bujne kose je, slažu se svetski stručnjaci, u skalpu. Dakle, zdravlje kože glave i te kako utiče na rast kose, tačnije jedno zavisi od drugog. Zato je za dobar volumen prvo važna prava briga o koži temena, a evo i praktičnih saveta kako ćete je sprovesti u delo.

Svi proizvodi za stilizovanje koje koristite mogu da se natalože na vlasima baš kao i na skalpu, a kad se to desi, kosa deluje slepljenije i tanko.Da bi se to izbeglo i dobro očistio sklap, najbolje je da se koristi šampon za dubinsko pranje na svakih četiri – pet pranja.

Promena gustine kose, kako starimo, najviše zavisi od genetskih predispozicija i vremena ulaska u menopauzu. Većina žena primećuje da im je sa godinama kosa tanja, proređenija je i sklonija lomljenju. To je zato što je kosa odraz našeg zdravlja, osetljiva je na opšte zdravstveno stanje, nivo stresa i ishrane.

Ako primetite da vam mnogo više kose opada pri pranju ili češljanju nego obično, što se vidi po konjskom repu koji je sve tanji, obratite se svom lekaru ili stručnjaku za kosu, trihologu, da otkriju problem i preporuče rešenje. Žene se često ustručavaju da pričaju o problemu opadanja kose s lekarima, ali to ne treba da radite, niti da opadanje doživljate kao nebitan problem, zato što gubitak kose nikad nije trivijalan. Uvek postoji razlog i uvek nešto može da pomogne.

Suplementi mogu da budu jako efikasni u održavanju zdravlja kose i podržavanju njenog rasta. Ipak, oni nisu brzo rešenje. Uz to, ako razlog gubitka kose nije nutritivni nedostatak, oni neće pomoći. Pravi suplement zavisi od potreba vašeg tela, ali najčešće su to suplementi na bazi gvožđa, vitamin C, vitamin D3 ili amino-kiseline.

Zdravija kosa izgleda punije. Kad krajevi počnu da se krzaju ili habaju, kosa izgleda ofucano i tanko. Tu na scenu stupaju preparati kojim ćete je negovati, oporaviti, sprečiti ili popraviti nastala oštećenja.

Prebacite kosu preko čela i lica i sušite je naopako da biste dobili veći volumen. Kad je skoro suva, završite oblikovanje četkom,piše Žena

Ako nemate veoma debelu, grubu ili neposlušnu kosu, možete da skinete usmerivač toplote sa fena koji usmerava protok vazduha, te zaglađuje i ravna kosu.

Ako nosite razdeljak na sredini, pomerite ga sa strane ili obrnuto. Kako god, tek treba da bude na drugom mestu u odnosu na to kako ga inače nosite, razlika je odmah vidljiva.

Uvrtite kosu i zakačite je na vrh glave štipaljkom ili mekom gumicom-trakom. Ostavite je tako neko vreme, recimo, dok se spremate. Neposredno pre nego izađete, skinite gumicu i pustite kosu. Dobićete malo talasa plus teksturu i izdignut koren, što odmah daje volumen.

Spremite set papilotni. Posle feniranja namotajte svaki pramen. Obavezno podignite kosu u korenu kad je navijate na papilotnu tako da ostane podignuta u korenu i zadrži zapreminu. Držite papilotne dok se kosa potpuno ne ohladi. Što duže ostavite papilotne, efekat će biti bolji i trajniji.

Nemojte da umotavate kosu u peškir, već na mokru nanesite sredstva za zaštitu od toplote. Koristite prste kao češalj, grubo je osušite prstima dok se ne osuši oko 95%. Koristite okruglu četku i nikad ne vucite nadole, već nagore ili sa strane, da dobijete volumen u korenu. Kad isfenirate talas, uvrnite ga i zakačite štipaljkom, pa ostavite tako dok se kosa ne ohladi.

Facebook komentari