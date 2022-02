SVI ĆEMO OSIJEDITI JEDNOG DANA: Evo zašto kosa mijenja boju tokom života!

Mnogi ne vole, naročito žene, kada im kosa počne dobijati pramenove odnosno kada kosa počne da sedi ili menja boju. Da li ste se ikada zapitali zašto se boja kose menja tokom našeg života to jest vremena?

Naša boja kose prirodno potamni za jednu nijansu tokom detinjstva i adolescencije. Nije neobično da kosa na primer kod plavih osoba postane kasnije tamnije plave boje ili svetlije smeđe onda kada odrastu.

Boja naše kose je proizvod naše genetike i mnogi očekuju da se ne menja dalje u toku života, dok ne osedimo, ali ovo ipak nije baš Sve se, ustvari, svodi na melanin i količinu koliko ga tačno imamo ili nemamo. Melanin je termin za grupu pigmenata koji su odgovorni za kontrolisanje prirodne boje naše kože, očiju i kose.

Postoje tako dva specifična tipa melanina koji zajedno određuju prirodnu boju naše kose: eumelanin i feomelanin.

Eumelanin je onaj koji je odgovoran za tamnu kosu, što bi značilo da ljudi koji imaju puno eumelanina takođe imaju tamniju nijansu smeđe kose ili crnu kosu.Feomelanin je onaj koji, utiče na toplinu naše kose, pa tako osobe s prirodno crvenom kosom prema tome treba da imaju više feomelanina od onih ljudi s pepeljastim nijansama boje kose.

Ukupna količina melanina i onaj razmer između eumelanina i feomelanina su nešto jedinstveno za svaku osobu i potpuno su određeni našim genima. To je ono što nam daje našu prirodnu boju kose.

Međutim, ovde stvari postaju zanimljivije.

Postoji još i nekoliko gena koji su uključeni u proizvodnju melanina pa zato mogu uticati na samu boju kose. Dotični geni se uključuju i isključuju u različitim fazama našeg života – a to je upravo razlog zbog kojeg naša kosa može menjati boju kako starimo.Obično naša kosa postaje sve tamnija, jer se proizvodnja eumelanina dodatno povećava kako starimo (to jest, sve dok konačno ne osedimo). S obzirom na to da se neki geni ne uključe u proces sve dok ih ne izazovu hormoni koji se prvi put oslobađaju u toku puberteta, naša “prava” prirodna boja kose neće doći do izražaja sve do nastupa adolescencije.

Kosa nije jedino na nama što prirodno mijenja boju s protekom vremena. Naime, kod 10 do 15% ljudi menja se i boja očiju,piše Srbijadanas

