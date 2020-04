Modni trendovi koji su se nažalost vratili

Prosto nam je žao epohe 80-ih i nepravde koja joj je načinjena, jer kada pogledamo modele koji su se nosili u prvoj polovini 2000. ne možemo da se ne zapitamo šta su ti ljudi tada razmišljali, a najgore je od svega što smo neki od tih ljudi mi!

Ne može se to ispravno obrazložiti, jer ispravnog odgovora nema.

Tada nam je heklani komplet koji se sastoji od topa i suknje bio vrhunac glamura. Naravno, jasno je da je sve to bilo prilično transparentno i da se odslikavao kompletan donji veš, ali prosto nije bilo bitno, kao da niko tada nije obraćao vrijeme na ove “detalje”.

Ne zaboravimo satenske haljine koje s uuske i ugužvane oko dekoltea, to je zaista bio vrhunac glama.

Sve što ima veze sa mrežastim bilo čim, čarape, majice.. Mi zasta to želimo da zaboravimo, ali izgleda da modni svijet baš i ne.

S obzirom da je sve što je moglo da se reciklira iz period 70-ih, 80-ih i 90-ih svanulo u novoj formi, na red su došle 00-te.

Ne samo da su došle, nego su po svoj prilici uveliko prisutne i tek će da budu.

A koji su to povratnički komadi viđeni na poznatim trendseterkama u posljednjih nekoliko mjeseci, otkrijte u nastavku:

1. Kapri pantalone

Moramo da kažemo da uopšte nismo pretjerano protiv povratka ovog trenda. Ipak je to prirodan tok stvari. Nakon biciklističkih, na red su došle i kapri pantalone i to po mogućnosti one skinny, poput helanki. Razlog zbog koga smo ok sa ovim povratkom jeste taj što su jednostavne, udobne, sjajne za posao tokom ljeta i piće poslije, a vrlo se lako stilizuju sa blejzerom preko.

2. Top koji se vezuje oko vrata

Ako ste kojim slučajem bili tinejdžer početkom 2000-ih, jednosatvno nije bilo moguće da bar jedan od vaših outfita za izlazak u grad, nije sadržao ovaj esencijani komad. Zašto je bio esencijal ne možemo najbolje da se sjetimo, ali izgleda da postaje i sada, takođe nismo sigurni iz kog razloga.

3. Kratki topovi golih ramena

Ne možemo iz glave da izabacimo Spice Girls. Vicitoria Beckam je obavezno nosila crni u svojim danima slave. Da biste iznijeli ovaj povratnički komad trebaju vam samo dobri trbušnjaci i u glavi konstantno živa ideja da ruku ne podižete previše, sem ukoliko vam naravno nije i cillj da ostatak svijeta baci pogled na vaše grudi.

4. Satenske haljine bez bretela

Kada smo kod topova, treba imati na umu da je aktuelan još jedan idi sličnog modela, ato su haljine koje pokazuju vaša obnažena ramena i dobra dio grudi. Što bi možda i bilo ok (ukoliko ne podižete ruke) da nisu od satena. Ali ako želite da budete u trendu poput Selene Gomez, mi vas nećemo spriječiti.

5. Haljina preko farmerica

Nešto duža tunika, a la romantična košulja sa čipkom u kombinaicji sa jeansom, može da bude odličan izbor ako snimate modni editorijal sa idličnom ljetnjom pozadinom i estetikom 70-ih, ali generalno kada je u pitanju svakodnevan izgled. Nije nam najjasnije zašto bsite eksperimentisali nepotrebno pored obilne modne ponude.

6. Heklani stajlinzi

Oni zaista mogu da izgledaju vrlo dobro, popout recimo ovog na slici, ali vjerovatno i jedino samo poput upravo tog na slici.

7. Pončo

Nikada nećemo razumijeti ovaj odjevni predmet u okolnostima koje su van kuće. Jednostavno za njega nemamo razumijevanja, jer je u pitanju ćebe, da se razumijemo, piše “Elle“.

