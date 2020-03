Novi trend: Nanošenje ajlajnera na potpuno drugačiji način

Gotove sve žene vole ajlajner, čak i one koje do skoro nisu bile ljubiteljke ovog mejk ap proizvoda. Njegova moć se krije u pravilnom nanošenju i kada to zaista znamo da učinimo, dobijamo zavodljiv pogled i fantastičan look.

Ipak, dosta žena sa ovim proizvodom zaista muči muku. Upravo zato, nastalo je mnogo tutorijala o načinu nanošenja precizne linije, idealnoj mjeri njene debljine, određivanju dobrog ugla i još mnogo toga.

Novi trend, pod nazivom “graphic eyeliner look” sve više je zastupljen u beauty svijetu. Naime, ovaj look se postiže na nešto sličan način kao i sa običnim nanošenjem ajlajnera, a razlika je što u ovom trendu ostavljate samo okvir bojom kojom želite.

Zbog toga je veoma važno da imate dobru bazu na licu koja neće omogućiti razmazivanje ajlajnera, piše “Cosmopolitan“.

