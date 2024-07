Ovih pet namirnica može štetiti probavi

Ako ste se ikada zapitali koja to hrana šteti vašoj probavi u nastavku vam otrivamo detelje.

Chili

Chili može nadražiti jednjak i dovesti do žgaravice, što može biti problem kod onih koji pate od sindroma iritabilnog crijeva ili od kronične žgaravice.

Mlijeko

Kalcij je neophodan u prehrani i najlakše ćeš do njega doći konzumirajući mliječne proizvode, poput mlijeka ili sira. No, ako ne podnosiš laktozu, može uzrokovati dijareju, plinove, nadutost i grčeve. Netolerancija na laktozu je čest problem, a događa se kada ljudi nemaju dovoljno laktaze, enzima koji razgrađuje laktozu (šećer koji se nalazi u mlijeku). Celijakija, Kronova bolest i hemoterapija mogu oštetiti crijeva, što također dovodi do nepodnošenja laktoze.

Alkohol

Alkohol opušta tijelo, ali i sfinkter jednjaka. To može dovesti do kiseline i žgaravice. Također, može dovesti do upale sluznice želuca, ometati određene enzime i spriječiti apsorpciju hranjivih tvari. Previše alkohola izaziva proljev i grčeve, prenosi Klix.

Bobice i sjemenke

Bobičasto voće i sjemenke su dobri za zdravlje, ali namirnice sa sitnim sjemenkama mogu biti problem za osobe s divertikulitisom (kada na debelom crijevu nastaju male vrećice crijevne sluznice). Teorija je da sjemenke ometaju vrećice i predstavljaju rizik od zaraze. To nije dokazano, no ako otkriješ da ti sjemenke (npr. Suncokreta ili bundeve) iritiraju crijeva, drži se podalje od njih.

Čokolada

Studija je pokazala da čokolada može biti problem za one sa sindromom iritabilnog crijeva ili kronične opstipacije. No nije problem sama čokolada, nego mlijeko, često sadržano u čokoladnim slasticama. Također i kofein, koji izaziva grčeve, nadutost i proljev.

