Bijeli šećer, brašno i so su loši za zdravlje, od njih stradaju KRVNI SUDOVI, zamijenite ih boljom varijantom

Važno je kontrolisati konzumaciju ove tri namirnice njihov unos i koristiti ih umereno, pre svega da bismo zaštitili svoje zdravlje i sprečili pojavu potencijalnih bolesti.Belo brašno

Belo brašno i proizvodi od tog brašna glavni su dio prehrane većine ljudi. No, nije svako brašno jednako nutritivno siromašno. Bijelo rafinirano brašno je preuzelo upravo tu titulu zbog čega ljudski organizam dovodi do neravnoteže te potencijalno do srčanih bolesti i raznih poremećaja. Zato, radije smanjite njegovu upotrebu u vašoj prehrani ili odaberite zdraviju verziju – integralno brašno.

Bela so

So je veoma važna za ljudski organizam i njegove funkcije kao što su održavanje krvnog pritiska ili rad mišića, a dobar balans natrijuma i kalijuma znači odgovarajuću hidrataciju. U narodu je poznat kao prirodni pročišćivač krvi, a mnogi ljubitelji zdrave ishrane greše da ga izbace iz ishrane zbog opasnosti o kojima se priča.

Adekvatan unos soli pomaže u održavanju zdrave ravnoteže u telu i pomaže u otklanjanju umora. S druge strane, važno je napomenuti da se so ne unosi u organizam samo dodavanjem njenih zrna u hranu koju konzumiramo, već se može naći u raznim prerađenim namirnicama i gotovim jelima kao što su salame, sosevi i slično.

Ovo je uobičajena zamka koja može da izazove brojne smetnje u funkcionisanju našeg organizma, poput povišenog krvnog pritiska ili stvaranja kamena u bubregu.

Beli šećer

I ptice na grani znaju da je beli (rafinisani) šećer štetan, a između ostalog ga nalazimo skrivenog u raznim namirnicama koje u društvu slove kao zdrave. Na primer, u voćnim jogurtima, ovsenim pahuljicama koje promovišu fit način života, integralnim pahuljicama, gotovim proteinskim napitcima i sl.

Rafinisani šećer u velikim količinama može izazvati dodatni osećaj gladi, nagomilavanje masti, pa čak i metabolički sindrom stanja povezana sa kardiovaskularnim oboljenjima kao što su visok krvni pritisak, povišena glukoza u krvi itd.

Prirodni šećeri se nalaze u žitaricama, voću, povrću, pa čak i mahunarke i takav šećer je dobar za upotrebu u svakodnevnoj ishrani,piše Srbijadanas

Facebook komentari