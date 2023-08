Da li se sladoled smije zamrzavati kada se otopi

Rizik od trovanja hranom u ljetnjim mjesecima vreba tamo gdje ga najmanje očekujete – u hladnim desertima. Dokaz za to je slučaj iz SAD, kada je petoro ljudi umrlo nakon jedenja sladoleda jer je bio kontaminiran bakterijom listerijom, koja je izazvala listeriozu, opasnu infekciju što često kod odraslih zahvata mozak i kičmenu moždinu. Rijetko rezultira zastojem srca, ali i to se događa. Ljudi ovu opasnu bakteriju najčešće unesu u tijelo putem zagađenih mliječnih proizvoda, svježeg povrća ili mesa. Ona ima sposobnost da preživi i da se razmnožava čak na temperaturi unutar frižidera (opstaje na nižoj od 0° C pa sve do 45° C).

Termička obrada uništava bakterije

Hrana koja nije dovoljno ohlađena, kao i ona koja se presporo hladila izložena je povećanom riziku od množenja listerije, posebno ako se radi o temperaturi hlađenja ispod optimalne. Veoma je važno znati da se ova bakterija može naći i u sladoledu ako se otopi pa ponovno zamrzne, jer tada njegova otopljena tekstura ima idealne uslove za njeno razmnožavanje.

Pazite šta jedete

Listerija je vrlo otporna na štetne uticaje kao što su smrzavanje, isušivanje i toplota… Ova bolest (listerioza) najčešće se povezuje s konzumacijom zaraženog svježeg ili nedovoljno pasterizovanog mlijeka i sira (naročito onog mekog), sladoleda, sirovog povrća, kobasica, svježeg ili nedovoljno termički obrađenog mesa (naročito piletine) i svježe i dimljene ribe. Naročito se apeluje na ljude da budu oprezni kada kod kuće prave domaći sladoled koji sadrži sveža jaja, da ne bi dobili salmonelu.

Simptomi listerioze

Klinička slika obuhvata trovanje krvi, meningitis, encefalitis (akutno zapaljenje mozga), cervikalne infekcije (kod trudnih žena mogu rezultirati spontanim pobačajem ili mrtvorođenim djetetom)… Navedenim simptomima obično prethode simptomi nalik prehladi, uključujući povišenu temperaturu. Gastrointestinalni simptomi poput mučnine, povraćanja i proliva mogu biti znak ozbiljnog oblika listerioze, čak mogu biti i jedini izraženi simptomi. Vrijeme u kom se oni pojavljuju može varirati od nekoliko dana do tri nedelje, dok za gastrointestinalne simptome može biti oko 12 sati, pišu Novosti.

