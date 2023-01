Hladna voda ili voda sobne temperature – šta je bolje za zdravlje?

Stručnjaci preporučuju piti najmanje osam čaša vode dnevno, a ponekad se povede rasprava je li bolje piti hladnu vodu ili onu sobne temperature.

Hladnom vodom smatra se ona čija je temperatura između 0 i 3 Celzijeva stepena. Što se tiče vode sobne temperature, ona se obično kreće između 20 i 25 Celzijevih stepeni.

Ne postoji velika ili znanstveno dokazana prednost odabira vode sobne temperature, ali iz nekog razloga u mnogim se kulturama smatra dobrim ponekad piti toplu vodu.

Na primjer, ajurvedska medicina predlaže pijenje tople vode, posebno ujutro i na prazan želudac, jer se smatra da je dobra za probavni trakt. Naravno, ponekad našem tijelu treba hladna voda, na primjer, u vrućim ljetnim danima. Takođe, stručnjaci savjetuju da sat ili dva prije obroka popijete čašu tople vode.

Kada piti hladnu vodu?

U studiji objavljenoj u Journal of the International Society of Sports Nutrition, sportaši koji su nakon treninga pili hladnu vodu u prosjeku su imali nižu tjelesnu temperaturu pa su uspjeli odgoditi porast temperature tokom vježbanja. Ako planirate trčati tokom vrućih ljetnih dana, onda je hladna voda bolji izbor, kažu stručnjaci.

Bez obzira na vaše preferenicije – hladnu ili vodu sobne temperature – važno je redovno i svakodnevno piti vodu, a što se tiče njene temperature, odaberite onu koja će vas potaknuti da je ponovo pijete, piše Ljepota&Zdravlje.

