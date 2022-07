4 razloga zbog kojih bi trebalo jesti šaku kupina na dan

Kupine sadrži zdrav šećer, malo kalorija, obiluje kalcijumom, vlaknima, magnezijumom, vitaminom C, antioksidantima. Zato donosi mnogo zdravstvenih benefita ukoliko se redovno konzumira.

1. Idealna je za mršavljenje

Kako su niskokalorične, ne sadrži masnoće i nemaju dodatog šećera, savršena su opcija ako želite da izgubite na kilaži. Kako sadrže vlakna, povoljno utiču na probavu i sam digestivni trakt. Još jedan benefit je i osjećaj situosti koje daje ovo voće.

2. Jačanje imuniteta

Vitamin C koji je i te kako prisutan u ovom voću važan je za održavanje jakog imunog sistema. Recimo, jedna šoljica svježih kupina sadrži 30mg vitamina C. To je čak više od 30 odsto preporučene dnevne doze ovog vitamina. Antioksidanti u kupinama su prirodni “štit” protiv mnogih upalnih procesa u organizmu.

3. Probava

Konzumiranje kupina ima dobar efekat na nivo pozitivnih bakterija u crijevima. Vlakna kojima obiluje ovo čudesno voće podstiču zdravlje cijelog sistema organa za varenje.

4. Koncentracija i pamćenje

Možda niste znali, ali namirnice koje prirodno imaju ljubičastu ili tamnocrvenu boju, sadrže polifenol antocijanin. Upravo on može izuzetno povoljno uticati na poboljšanje pamćenja, koncentracije i fokusiranja. Kupina je savršena hrana za mozak, pišu Novosti.

