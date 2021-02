RADNIČKA DIJETA TOPI SALO KAO OD ŠALE, A NIJE ZAHTJEVNA nimalo: Drži se 7 dana, sigurno nećete BITI GLADNI!

Kako su osmislili tvorci, po planu ove dijete trebalo bi da gubite oko 5 do 7 kilograma sedmično, a posebno je bio istican značaj hidratacije, pa se svim radnicima napominjalo da je obavezno da svakog dana popiju i 6 do 8 čaša vode. Uz to, svakog dana možete u neograničenim količinama piti supu u neograničenim količinama, ali pripremljenu po receptu ove kompanije.

Prvi dan

Možete jesti svo voće osim banana. Ne postoje ograničenja u količini, jedite što više voća.

Drugi dan

Voće mijenjate sa povrćem, koje možete konzumirati i kuhano i sirovo, a pri tom ne postoji ograničenje šta smijete, a šta ne smijete jesti od povrća. Doručak vam na primjer može biti pečeni krompir, a po želji možete dodati malo maslaca. Ovo će tijelu dati ugljenih hidrata koji su neophodni da obezbijede energiju tokom ostatka dana. Povrće će obezbijediti tijelu dovoljno hranljivih sastojaka i vlakana, a praktično je bez kalorija.

Treći dan

Osim banana i krompira, treći dan možete jesti sve mešavine voća i povrća, bez ograničenja na vrstu i količinu. Krompir vam nije potreban jer ćete ugljene hidrate dobiti iz voća. U ovoj fazi telo je spremno da sagori višak kilograma.

Četvrti dan

Banane i mlijeko – Ovaj dan možete pojesti do 8 banana, možete popiti 3 čaše mlijeka i naravno supu možete jesti koliko vam je potrebno i koliko želite (kao i ostalih dana ove dijete). Banane su važne jer će vam povratiti natrijum i kalijum koje je organizam izgubio u prethodna tri dana.

Peti dan

Dan za govedinu i paradajz – možete pojesti 6 cijelih paradajza i dvije porcije po 300 g govedine. Govedinu ne morate svu pojesti, jedite onoliko koliko vam odgovara, dok bi paradajz trebalo sav da pojedete. Ovaj dan povećajte unos vode za dodatne 2 čaše, kako bi pomogli tijelu da se očisti od mokraćne kiseline koja će nastati tokom varenja govedine. Meso će obezbijediti vašem tijelu željezo i proteine, a paradajz vlakna koja pomažu varenje.

Šesti dan

I šesti dan se jede govedina, ali se paradajz menja sa miksom povrća koje ćete uzeti po sopstvenom izboru. Možete jesti povrća koliko želite, a govedine isto kao i peti dan (2 porcije po 300g). Ovaj dan tijelo je potpuno naklonjeno gubitku kilograma i vidjećete primijetne razlike u vašem izgledu u odnosu na vrijeme prije početka dijete.

Sedmi dan

Posljednjeg dana jedite smeđi pirinač, voćni sok i povrće, bez nekih ograničenja. Nakon ovog sedmodnevnog plana ishrane, trebalo bi da imate potpuno očišćen organizam i 5 do 7 kilograma manje nego prije 7 dana.

SUPA -RECEPT:

TREBA VAM:

voda

2 zelene paprike

6 glavica luka (manjih ili 2 veće)

paradajz

celer

glavica kupusa

kockica pileće supe

so i biber po ukusu

Priprema:

Svi sastojci se ubace u posudu za kuvanje i kuhaju najmanje 45 minuta ili dok svo povrće ne bude u potpunosti kuhano, prenosi Novi

