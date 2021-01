PRIJE SPAVANJA UVIJEK POJEDITE BANANU, A EVO I ZAŠTO

Pune su kalija i magnezija, a to je jedan od glavnih razloga zašto je dobro pojesti bananu prije spavanja. Ova dva spomenuta minerala pomažu u opuštanju mišića i doprinose kvalitetnijem snu.Također, prirodni ugljikohidrati u bananama pomažu smanjiti razinu glukoze u krvi, a to pomaže da utonete u san otprilike sat nakon konzumacije.

Osim toga, banane su odličan izvor triptofana. Ova esencijalna aminokiselina pomaže u proizvodnju serotonina u tijelu koji prirodno smiruje tijelo i pomaže u poticanju spavanja. I mlijeko je dobar izvor triptofana pa ne čudi da ga od davnina majke daju mališanima prije spavanja, prenosi Remedy Daily.

Kakve banane je najbolje jesti?

Što je banana zrelija to se škrob u njoj više pretvara u šećer. Upravo škrob je odgovoran za duži osjećaj sitosti. Istraživanja pokazuju da nedovoljno zrele banane sadrže 80 do 90 posto ugljikohidrata koji se, kako banane sazrijevaju, mijenjaju u slobodne šećere. Zato ljudi koji pate od dijabetesa trebaju jesti one koje su manje zrele.

S druge strane, zrele banane se lakše probavljaju pa su zato bolji izbor za pojedince koji imaju problema s probavom. Naime, nedovoljno zrele banane sadrže rezistentni škrob koji neki ljudi teže probavljaju, a kako se otporni škrob mijenja u jednostavni šećer, a banana postaje zrelija, tako postaje i lakše probavljiva.

Treća kategorija su vrlo zrele banane koje su na dijelovima postale smeđe. One su prepune šećera koji je nastao od škroba, ali su i prepune antioksidansa koji štite tijelo od slobodnih radikala, usporavaju starenje, snižavaju razinu holesterola, smanjuju rizik nastanka raka, štite srce i krvne žile…,piše Hayat

