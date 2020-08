Kakvu korist organizmu donosi kriška putera dnevno

Da biste sačuvali sebe i sebi bliske od nekvalitetnih namirnica dovoljno je da znate kako pravilno da izaberete puter. Danas će vam redakcija „Dnevnog Magazina!“ iscrpno opisati na šta treba obratiti pažnju tokom kupovine. Na kraju članka ćete saznati zašto puter nazivaju „belim zlatom“ i kako da pripremite popularni napitak sa kafom i maslacom.

KVALITET PUTERA

Kako izabrati puter u prodavnici

U svakoj državi postoji specijalni standard za kvalitet putera. On se značajno razlikuje od standarda za margarin. Kako biste izabrali pravi maslac, pažljivo proučite ambalažu. Proizvod koji odgovara standardu možete slobodno ubaciti u svoju potrošačku korpu.

Jako često puter nepravilno čuvaju u prodavnicama. Temperatura čuvanja ne bi trebalo da prelazi 6 stepeni, a rok trajanja od 30 do 35 dana. Ukoliko je rok duži, verovatno ne sadrži samo prirodne dodatke. Izaberite puter u foliji, a ne u papiru. Folija bolje štiti proizvod od svetlosti, koja dovodi do gubitka vitamina A.

Ako kupujete puter na meru, obavezno ga probajte. Kvalitetan proizvod se brzo topi i ne lepi se za zube kao margarin. Pored toga, pogledajte presek maslaca. Presek kvalitetnog putera je suv, gust, blistav i ne raslojava se.

Kvalitetan puter ima žućkastu boju. Zanimljivo je da pravi prirodni puter zimi ima svetliju, a leti tamniju boju. To zavisi od kvaliteta trave kojom se hrane životinje. Ne zaboravite da puter ne bi trebao da bude ni snežno beo i jarko žut.

Kako biste proverili kvalitet putera stavite komadić u vrelu vodu. Prirodni puter se rastapa u homogenu smesu, a maslac sumnjivog kvaliteta počeće da se topi neravnomerno.

Dobar puter se lako maže na hleb. U slučaju da se mrvi pod nožem, to je znak da sadrži dosta vode.

Zbog čega cene „belo zlato“

Puter sadrži u sebi vitamin A, koji se najbrže usvaja baš iz njega. On nam je potreban za bolji rad štitne i nadbubrežnih žlezda.

Takođe, maslac sadrži dovoljnu količinu joda. Deficit ovog minerala dovodi do problema sa štitnom žlezdom.

Pored toga, puter normalizuje rad bubrega. Zbog toga se savetuje kako deci tako i odraslima.

Masne kiseline koje se nalaze u proizvodu pomažu našem organizmu da lakše usvaja vitamine grupe A, E, D i K. Zbog toga se savetuje prženje hrane na puteru, a ne na suncokretovom ulju.

Interesantno je da ljudi koji redovno konzumiraju puter imaju manju verovatnoću od infarkta. Pored toga, proizvod sadrži antioksidanse koje smanjuju rizik od nastanka raka i ateroskloroze.

Posle konzumiranja putera verovatno ćete osetiti sitost i nećete se prejesti. To je posledica prisustva masnih kiselina, koje organizam koristi za čuvanje energije, a ne za taloženje masti. Zbog toga je neispravno misliti da puter može izazvati prekomernu težinu.

Šta je to „neprobojna-kafa“

„Neprobojna-kafa“ (Bulletproof coffee) – napitak od kafe, koji pripada američkom biznismenu Davidu Aspri. Odlika tog tipa kafe je da sadrži maslac. Kulinarski izum Amerikanca smatra se alternativom doručku, pa zbog toga ima veliku popularnost među pobornicima pravilne ishrane. David Aspri je smislio kafu sa maslacom posle putovanja na Tibet. Tamo je prvi put probao tradicionalni tibetski čaj -časujmu. To je biljni čaj sa slanim mlekom i puterom jaka. Zamenivši ih običnim puterom i kokosovim uljem, a čaj – kafom dobio se idealni energetski napitak.

Ovaj vid kafe je omiljeni napitak mnogih. Na početku se svideo onima koji ne vole da doručkuju ujutru, jer i raduje ukusom i hrani kada i nije baš do hrane. Potom je zadobio pažnju ljubitelja teretane. Kafa sa maslacom će vas zasititi, ali neće preopteretiti želudac. Kako biste pripremili ovaj čudesni napitak, potrebna je jedna porcija espresa, 2 supene kašike neslanog putera i 2 supene kašike kokosovog ulja. Umutite sve sastojke i uživajte u neobičnom ukusu. Pored toga, na internetu možete pronaći bezbroj drugih varijacija ove kafe,piše Dnevni

Kvalitet putera jako zavisi od savesnosti proizvođača. Znajući kako pravilno izabrati prirodni proizvod, obradovaćete sebi bliske, ne samo ukusnim, već i korisnim jelima. I ne samo tim, već i napitkom. Ne čudi što ovaj proizvod nazivaju „belim zlatom“. Zbog svega toga obavezno ga uključite u svoju ishranu!

