Voćna jogurt torta: Sočna i kremasta magija ukusa koju ćete svi obožavati!

Sastojci za biskvit:

• 3 jajeta

• 3 kašike šećera

• 3 kašike brašna

• 3 kašike ulja

• malo praška za pecivo

Sastojci za kremu:

• 3 čvrsta jogurta

• 3 šlaga (ili 1/2 l slatke pavlake)

• 3 želatina

• 20 dag šećera u prahu

• voće (po želji)Priprema:

Ispecite biskvit od navedenih sastojaka.

Za kremu u jednoj posudi umutite šlag, u drugoj izmešajte 2 jogurta i 20 dkg šećera, a u treću stavite 1 jogurt i 3 želatina koje ćete malo izmešati.

Jogurt i želatin stavite na šporet i mešajte.

Čim provri, sklonite i u to odmah umišajte šlag, 2 jogurta, šećer i voće.

Sve to izlijte u pripremljen kalup na biskvit.

Tortu stavite u frižider do kse nestegne,piše Stil

Inače, umesto biskvita može se kao podloga upotrebiti 250 grama keksa i 90 grama maslaca. Mešajte dok ne dobijete kompaktnu smesu i njom popunite oblik torte.

