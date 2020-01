Savjeti kako da istrenirate svoj mozak da zamrzi nezdravu hranu

Portal MotivationGrid donosi nekoliko savjeta kako da zamrzite nezdravu hranu uz pomoć nekoliko trikova.

1. Shvatite svoju psihu

Ovo je najvažniji korak jer niko ne može shvatiti vaš proces razmišljanja osim vas samih. Da li žudite za šećerom ili brzom hranom? Pomfritom ili šejkovima? Kada dobijete odgovor, pomoći će i to da vam ta hrana ne bude u vidokrugu.

Prvo što trebate uraditi jeste ukloniti tu hranu iz kuhinje i ostave. Ukoliko žudite za slatkim, uvijek u blizini imajte voće, orahe i proizvode od cjelovitih žitarica koje ne sadrže više od pet sastojaka.

Ukoliko je neki fast food blizu vašeg posla i prolazite pored njega kada krenete na posao, promijeniti rutu kojom se krećete. Također, nemojte izlaziti s prijateljima na mjesta gdje se prodaje nezdrava hrana i nećete morati dolaziti u sigurno iskušenje.

2. Stvaranje plana igre za mržnju prema nezdravoj hrani

Plan igre uvijek djeluje bez obzira koju vrstu akcije namjeravate provesti u svom životu. Stvar je u tome da, kada imate ideju, skloni ste je slijediti, umjesto da radite bilo šta nasumično. Kupovinu namirnica počnite s listom na kojoj se nalazi zdrava hrana. Upravo ta lista pomoći će vam da budete podalje od nezdrave hrane. Obavezno se držite dalje o centralnih prolaza jer su tu prerađeni i zapakovani proizvodi, dok su naprijed oni svježi kojih se trebate držati.

Planirajte svoj obrok od predjela, glavnog jela i deserta. To će vam pomoći da se držite zdrave dijete. Kuhajte i učinite taj proces zanimljivijim. Također, planirajte dan ranije šta ćete jesti na poslu.

3. Razumna namjera da prestanemo jesti nezdravu hranu

Plan je beskoristan ako ne uključuje ispravnu akciju. Zdrava hrana neće doći sama na vaša vrata i skuhati se. Morate se pokrenuti kako bi se i situacija pokrenula. Riješite se sve nezdrave hrane u frižideru i u kući. Ponavljajte u sebi da je kraj konzumiranja nezdrave hrane put ka vašem zdravlju i sreći.

4. Žvačite više, jedite manje

Da li ste znali da ako izdvojite određeno vrijeme za jelo, više je šansi da ćete pojesti manje. Pa čak iako je riječ o nezdravoj hrani. Vrijeme koje potrošite na žvakanje hrane produžava broj minuta vašeg obroka, a istraživanje je pokazalo da 20 minuta nakon što počnete jesti stomak da je signal da je pun. Zato, pokušajte žvakati hranu 20 minuta. Za ovo je potrebna vježba, ali vremenom postane navika.

5. Obratite pažnju na boje i okruženje

Možda ste primijetili da McDonald's koristi samo crvenu i žutu. Ove boje uz narandžastu, izazivaju glad i tjeraju nas da još jedemo. Pobrinite se da okruženje u kojem jedete nema ove boje. Čak ni pribor za jelo ne smije biti tih boja. Odlučite se tanjire i pribor za jelo koji nisu neobični i koji su dosadni jer tako nećete uživati posebno. Koristite manje tanjire kako biste uzimali manje količine hrane.

6. Tekstura i boja hrane

Razlog zbog kojeg fast food izgleda neodoljivo je taj što hrana ima dosta boja, različitih struktura i dizajna, zbog toga zdravu hranu trebate učiniti zanimljivijom. Servirajte je u što više boja i tekstura i pobrinite se da imate i slano i slatko kao bi vaša čula bila zadovoljna.

7. Što više znate manje ćete jesti nezdravu hranu

Pogledajte videa i čitajte kako biste saznali na koji način se sprema nezdrava hrana i željet ćete je prestati jesti bez ikakvih napora. Jeste li znali da se roza i crvena boja koriste od insekata? Mnoge druge grube činjenice mogu vam pomoći da prevladate ovisnost o nezdravoj hrani.

8. Imajte cheat dane

Da, to je potrebno. Niko vam ne predlaže da u potpunosti i zauvijek odustanete od nezdrave hrane jer je to nemoguće. Imajte jedan cheat day u sedmici ili 10 dana. To će vam pomoći da se ostale dane držite podalje od nezdrave hrane

“Da, smanjenje unosa nezdrave hrane možda izgleda kao najteža stvar sada, ali vježbom do savršenstva – možete to. Sve je do uma i varanja svog mozak da vjeruje u druge obrasce. Samo budite sigurni u vlastitu volju i pobijedit ćete naviku konzumiranja nezdrave hrane zauvijek”, navodi portal MotivationGrid, prenosi “Klix“.

