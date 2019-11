Gusti grah bez zaprške koji će se svidjeti svima i koji možete jesti tri dana

Ne koristim zapršku za ni jedno jelo, tako ni za grah. Grah ne držim preko noći u vodi da nabubri već koristim stari trik, prokuham ga 3 puta prije kuhanja s ostalim namirnicama. Ne kuham ga u ekspres loncu jer ne volim velike pomagače u kuhinji, zapravo ne volim nikog u kuhinji dok sam ja unutra, piše “Hayat“.

Kada si zaposlena mama dvoje djece bez velike pomoći kući, grah je idealno jelo koje se može jesti i 3 dana, ukoliko doma nemate Jamesa, jer s njim ni jedno jelo ne vidi svjetlo idućeg dana. James jede i noću. Liam jede grah u vrtiću, ali ne jede ga doma, zašto? Ne znam.

Grah je specifično jelo koje slobodno jedeš u slobodnim količinama kada ste u braku. Zašto u braku? Jer u vezema je uvijek frka, što ako čuje? E pa dobar grah daleko se čuje, ako je pojeden u braku.

Rado ću podijeliti svoj višegodišnji trud nakuhavanja istog jela do savršenosti.

Sastojci

500 gr Šarenog graha jedno manje pakiranje s placa

1 komad Sušenog ili dimljenog mesa hamburger, špek, kobasice, sušena govedina

1 komad Velika glavica luka

2 Mrkve

1 Rajčica

2,5 dcl Umaka od rajčice ako imate domaće šalše još bolje

1 kašika Ajvara

Vegeta

Maslinovo ulje

Mljevena crvena paprika ljuta

Crni papar

Sol

Kiselo zelje (za salatu)

Priprema

Grah 3 puta prokuhajte i bacite vodu. Nakon trećeg puta ostavite grah u cjedilu te sa strane u loncu na ulju popržite lagano suho meso, rajčicu, mrkvu, glavicu luka (u komadu): dok se sastojci lagano prže za šmeh, dodati žlicu ajvara, još minutu pustiti na vatri, dodati grah i zaliti sve vodom.

Grah bez zaprške

Začinite sa soli, paprom, paprikom i vegetom. (pazite na sol, nju uvijek možete naknadno dodati).

Kuhati dok sve ne proključa, kad proključa, smanjiti vatru i poklopiti sa malim otvorom za paru.

Kada lonac ostavite malo otvoren, para izlazi van i na taj način grah postaje gušći, zato vam zaprška i nije potrebna.

Kuhate grah sat vremena na laganoj vatri, dodate sos od rajčice i kuhate još 40 minuta.

Toliko je meni trebalo da se grah zgusne i da se svi okusi sažmu. Uvijek možete probati zrno i viditi u kojoj ste fazi.

Ukoliko pretjerate sa soli, mali trik, ubacite u grah jedan sirovi krumpir i skuhate ga u njemu, upiti će svu sol !

ukoliko volite ljutinu, slobodno par kapi tabasca ili ljuće kobase umjesto suhog mesa!

Serviranje

Uz dobar komad kruha, kiselo zelje za salatu i uz gazirano piće sa strane.

Dobar Vam tek!

