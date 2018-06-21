Kako da vam ćevapi budu kao iz ćevabdžinice: Nezaobilazni specijalitet za Prvi maj

Objavljeno prije 7 minuta

Prvi maj idealna je prilika za odmor i uživanje u hrani, a mnogima su ćevapi nezaobilazni.

Uz pomoć ovog recepta bit će kao iz ćevabdžinice.

Recept je ranije podijelio food bloger Ivan Lončar, koji je na društvenim mrežama poznat kao Ivo Zinee.

Ćevapi

1 kg mesa (500g junetine i 500g teletine)
100 ml vode
4 režnja bijelog luka
20 g soli (ili više, po ukusu)
mljeveni papar

Somuni

1000 g glatkog brašna
14 g suhog kvasca
250 ml mlijeka
450 ml vode
1 kašika šećera
2 male kašike soli
crni susam

Očistiti luk i prokuhati u vodi. Ohladiti, a potom preliti meso i ostaviti nekoliko sati u frižideru. Zatim meso samljeti dva puta na sitno, a potom začiniti. U mikseru mijesiti dok se smjesa ne ujednači (barem 15 minuta), a potom oblikovati kuglice teške 30 grama te prekriti folijom i ostaviti u hladnjaku nekoliko sati ili preko noći.

Ćevape oblikovati tako da na vrećicu za zamrzavanje stavite kuglicu mesa, preklopite i pritisnete špatulom. Na taj način dobit ćete savršene i ujednačene ćevape. Peći ih na grillu, s malo ulja.

Za somune treba sjediniti sve sastojke i umijesiti ih u mikseru u glatko tijesto. Pustiti da se udupla, a potom ponovno premijesiti i ostaviti da se diže. Podijeliti na lopte, veličine po želji. Zatim ih rukama rastanjiti, urezati uzorak štapićem ili obrnutom stranom noža, a potom pošpricati vodom i posuti crnim susamom.

Pustiti da odstoje na sobnoj temperaturi nekih 15 minuta i peći 5-8 minuta u rerni ugrijanoj na maksimalnoj temperaturi u kojoj ste prethodno ugrijali pleh. Kad se somuni napušu i dobiju lijepu boju, gotovi su. Natopiti ih u junećoj juhi, staviti na ćevape na grilu, pustiti da se somun malo zapeče, a potom poslužiti s lukom, prenosi Klix.


