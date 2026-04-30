Voće koje jedemo svaki dan je prirodno radioaktivno

Naravno, to ne znači da su opasne – naprotiv, riječ je o sasvim prirodnoj pojavi koju naučnici i regulatori odavno poznaju.

Razlog je jednostavan: banane su bogate kalijem, a mali dio tog kalija postoji u obliku prirodnog radioaktivnog izotopa poznatog kao kalij-40 (potassium-40). Upravo zato se banane često navode kao jedan od najpoznatijih primjera prirodne radioaktivnosti u hrani.

Američka Agencija za zaštitu okoliša (EPA) na svojoj službenoj stranici o prirodnoj radioaktivnosti u hrani navodi da su banane među najpoznatijim primjerima namirnica koje sadrže prirodne radionuklide. EPA objašnjava da konzumacija jedne banane izlaže tijelo dozi od oko 0,01 milirema, odnosno približno 0,1 mikrosiverta – što je izuzetno mala količina.

Zašto to nije opasno

Uprkos tome što riječ “radioaktivno” zvuči alarmantno, stručnjaci naglašavaju da je riječ o zanemarivo maloj dozi. EPA izričito navodi da je to vrlo mala količina zračenja. Drugim riječima, banane nisu “posebno opasne” – samo su postale najpoznatiji simbol nečega što je u prirodi sasvim normalno.

Banane nisu jedine

EPA navodi da među najpoznatije primjere hrane s prirodnom radioaktivnošću spadaju i brazilski orasi, ali su banane postale najpoznatiji primjer upravo zato što ih gotovo svi jedu i lako ih je koristiti kao ilustraciju. U popularnoj naučnoj komunikaciji postoji i neformalni izraz “banana equivalent dose” – edukativan način da se objasni koliko su neke male doze zračenja zapravo beznačajne.

Dakle, da – banane jesu prirodno radioaktivne. Ali ako ste jutros pojeli jednu, niste unijeli ništa opasno. Samo ste, vrlo doslovno, pojeli još jedan podsjetnik da je priroda često mnogo čudnija nego što mislimo, prenosi N1.

