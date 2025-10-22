Hrana i piće

Kao iz ćevabdžinice: Ovo je tajna najboljih ćevapa, a ključan je jedan sastojak

Objavljeno prije 5 minuta

Ćevapi su poznato je jelo od mljevenog mesa, porijeklom iz Bosne i Hercegovina, a jako su popularni na području jugoistočne Europe. U skoro svim zemljama Balkana, nema osobe koja ih ne voli.

Najčešće se serviraju sa lukom, a ponegdje se mogu servirati i sa kupusom, po želji (o ukusima ne valja raspravljati). U Srbiji i Hrvatskoj se služe i uz ajvar, dok se u BiH tradicionalno jedu sa kajmakom.

Strogo čuvana tajna ćevapa leži u kvalitetnom mesu, a najbolje domaćem.

Sastojci

1,5 kg mljevene junetine
500 g mljevene janjetine
2 kašičice soda bikarbone
40 g soli

Priprema

1. Meso narežite na kockice, pa posolite.

2. Pomiješajte, prekrijte prozirnom folijom i ostavite meso preko noći u frižideru.

3. Nakon toga meso izmeljite, pa ga ponovno poklopite i ostavite da odstoji na sabnoj temperaturi još 4-5 sati, a zatim u smjesu dodajte soda bikarbonu i dobro promiješajte.

4. Oblikujte ćevape i pecite na roštilju ili u rerni.

Somune umočite u temeljac i malo potparite na tavi ili roštilju. Služite uz luk, prenosi Radiosarajevo.


