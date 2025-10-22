Kao iz ćevabdžinice: Ovo je tajna najboljih ćevapa, a ključan je jedan sastojak

Najčešće se serviraju sa lukom, a ponegdje se mogu servirati i sa kupusom, po želji (o ukusima ne valja raspravljati). U Srbiji i Hrvatskoj se služe i uz ajvar, dok se u BiH tradicionalno jedu sa kajmakom.

Strogo čuvana tajna ćevapa leži u kvalitetnom mesu, a najbolje domaćem.

Sastojci

1,5 kg mljevene junetine

500 g mljevene janjetine

2 kašičice soda bikarbone

40 g soli

Priprema

1. Meso narežite na kockice, pa posolite.

2. Pomiješajte, prekrijte prozirnom folijom i ostavite meso preko noći u frižideru.

3. Nakon toga meso izmeljite, pa ga ponovno poklopite i ostavite da odstoji na sabnoj temperaturi još 4-5 sati, a zatim u smjesu dodajte soda bikarbonu i dobro promiješajte.

4. Oblikujte ćevape i pecite na roštilju ili u rerni.

Somune umočite u temeljac i malo potparite na tavi ili roštilju. Služite uz luk, prenosi Radiosarajevo.

