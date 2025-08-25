Kad pečete hljeb, uvijek dodajte jednu kašiku ovog sastojka u tijesto: Danima ostaje svjež

Niko ne voli hljeb i peciva „od jučer“, pa čak ni ona stara svega nekoliko sati. Kada ih kupujemo u pekarnici, obično pitamo prodavača jesu li svježa, razmišljajući jesu li tek izašla iz pećnice, piše Krstarica.

U trgovinama se svježina često provjerava „dodirom“ ili pritiskanjem peciva, pa ćete nerijetko vidjeti takozvane „profesionalne pipkače“ – uglavnom starije ljude – koji na taj način prije kupovine testiraju desetke štruca.

Ako se nakon pritiska tijesto brzo vrati u prvobitni oblik – svježe je. Ako ostane „spljošteno“, bolje ga je preskočiti.

Ako pečete hljeb kod kuće, vjerovatno ste primijetili da on obično brže stari i postaje mrvljiv u poređenju s onim iz pekare. Pa u čemu je tajna?

Trik se krije u jednom neočekivanom sastojku, koji znaju samo profesionalci!

– Trajnost pekarskih proizvoda – hljeba, muffina i kolača – možete produžiti dodavanjem jedne kašike meda u tijesto. Zahvaljujući ovom tajnom sastojku, muffini, lepinje i hljeb ostaju dugo svježi i ne mrve se – objašnjava profesionalni kuhar iz Haggis Pub & Kitchen.

Facebook komentari