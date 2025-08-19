Tijesto će narasti kao ludo za petnaest minuta uz samo jedan trik

Ako ste početnik u kuhinji ili vam tijesto nikako ne uspijeva kako biste željeli, postoji jednostavan trik koji će sve promijeniti.Uz nekoliko savjeta i jedan neobičan sastojak, tijesto će vam narasti brzo, a peciva će biti mekana i ukusna kao iz pekare.

Umjesto dugog čekanja da tijesto nadođe, ovaj recept gotov je za svega 15 minuta i pogodan je za sve – od kiflica i pica do pita i kolača.Priprema je jednostavna: brašno prosijte, a posebno sjedinite vodu, sirće, so i jaje. Dodajte brašno i umijesite elastično tijesto koje se ne lijepi za ruke. Podijelite ga na dva dijela, razvucite tanko, premažite margarinom i preklopite. Sve uvijte u rolat, oblikujte kao puža i stavite u frižider na 15 minuta.

Poslije hlađenja tijesto ponovo razvucite i oblikujte po želji. Bit će spremno za ukusna peciva koja se brzo prave i još brže pojedu, prenosi Alo.

