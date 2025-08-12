Pečene paprike bez muke: Trik koji skida ljusku kao od šale

Pečene paprike su srce mnogih domaćih jela – od ajvara do salata. Ali ako ste ikada proveli pola sata ljušteći ih, znate da to može biti prava mala noćna mora. Dobra vijest? Postoji trik koji štedi vrijeme, živce i nokte.

Trik koji mijenja igru

Sve što vam je potrebno jeste obična plastična kesa. Kad izvadite paprike iz rerne ili ih skinete s roštilja, dok su još vruće, ubacite ih u kesu i zatvorite je. Para koja se stvori unutra omekša ljusku, pa se ona doslovno sama odvaja.

Nakon 10–15 minuta, samo ih izvadite i ljuska sklizne kao rukavica.

Zašto ovaj trik radi?

Toplota i para u zatvorenom prostoru razbijaju vezu između ljuske i mesa paprike. To znači manje grebanja, manje gubitka mesa i više uživanja u ukusu. Plus, ruke ostaju čiste, a kuhinja uredna,pišu Vijesti

Bonus savjet – kako da paprike budu savršeno pečene

Ako želite da paprike budu ravnomjerno pečene, okrećite ih na svakih 5 minuta dok se peku. Kad koža počne da puca i dobije crne fleke, znate da su gotove. Nemojte ih prepeći – cilj je da budu mekane, ali ne gnjecave.

Oljuštene paprike možete odmah koristiti za salatu s bijelim lukom, staviti u teglu sa sirćetom i uljem, ili ih ostaviti za ajvar. Ako ih ne koristite odmah, zamrznite ih – zadržaće ukus i teksturu.

