Šta se dešava sa vašim tijelom kada imate visok holesterol?

Dobar holesterol, poznat kao lipoprotein visoke gustine (HDL), pomaže u transportu lošeg holesterola iz arterija do jetre, gde se loš holesterol razgrađuje i na kraju uklanja iz tijela. S druge strane, loš holesterol, poznat kao lipoprotein niske gustine (LDL), uzrokuje nakupljanje u arterijama, čime se povećava rizik od srčanog udara, srčanih bolesti i drugih problema. Važno je održati ravnotežu između HDL i LDL. Kada dođe do porasta LDL-a, to može negativno uticati na vaše zdravlje.

Evo šta se događa u vašem tijelu kada imate visok LDL.

Kardiovaskularno zdravlje

Kada dođe do povećanja LDL holesterola u tijelu, može doći do začepljenja arterija, što uzrokuje njihovo otvrdnjavanje, što je poznato kao ateroskleroza. Zbog toga krv ne može normalno da cirkuliše, što izaziva bolove u grudima, poznate kao angina. To je znak nadolazećeg srčanog udara. Međutim, srčani udar ili moždani udar nastaju kada dio nakupljenog holesterola pukne i formira ugrušak koji blokira arteriju.

Endokrini sistem

Holesterol tijelo koristi za proizvodnju hormona kao što su estrogen, testosteron i kortizol. Istraživanja pokazuju da kada se nivo estrogena poveća u tijelu, dolazi do povećanja HDL nivoa i smanjenja LDL nivoa. To objašnjava zašto žene imaju povećan rizik od srčanih bolesti nakon menopauze. Takođe, kada dođe do smanjenog lučenja hormona štitne žlijezde, to može povećati ukupan holesterol i LDL holesterol.

Nervni sistem

Kada imate visok LDL holesterol, može doći do moždanog udara koji može oštetiti određene dijelove mozga. Visok holesterol može također dovesti do gubitka pamćenja i mentalnih funkcija. Takođe, može biti uzrok vaskularne demencije,pišu Vijesti

Digestivni sistem

Holesterol pomaže u proizvodnji žuči. Kada imate visok holesterol u svojoj žuči, može doći do formiranja kristala i kamenčića u žučnoj kesi, indiatvnews.com.

