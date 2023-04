Primijetili ste neobične promjene na vašoj bebi? Ovih pet pojava su sasvim normalne

Ovo su neke od pojava koje bebe svakodnevno čine, a za kojima ne biste trebali brinuti ako se povremeno pojavljuju.

Kihanje

Bebe su vrlo osjetljiva bića i ne mogu odmah postati imuna na sve što ih okružuje. Ukoliko primijetite da vaša beba kiše više nego što je to uobičajeno, ona zapravo nije bolesna, već njen organizam pokušava izbaciti sve čestice koje joj smetaju u nosu. Moguće je da ima i višak sluzi pa joj zbog toga redovno pregledajte unutrašnjost nosa. prenosi klix

Krv u pelenama

Ukoliko uočite tragove krvi u bebinoj peleni, nemojte paničariti. Postoji mnogo razloga zašto može doći do krvi, ali to bi trebalo biti privremeno. Ovo se naručito odnosi ukoliko imate djevojčicu, jer su one bile posebno osjetljive izlaganju hormonima tokom trudnoće. Potencijalni uzroci mogu biti i naglo pražnjenje crijeva, jer to može napraviti ogrebotinu na tijelu i tako uzrokovati ranicu iz koje će izaći malo krvi.

Križane oči

Ne trebate brinuti ukoliko vaša beba često koluta očima. To je potpuno normalna pojava, jer ona još uvijek uči svijet oko sebe svim čulima te joj je zbog toga potrebno da stekne kontrolu mišića i nauči tehnike fokusiranja. Ukoliko ovaj simptom ne nestane do šestog mjeseca, posjetite ljekara da biste provjerili radi li se o strabizmu ili ambliopiji – sindromu lijenog oka.

Nasumični trzavi pokreti

Bebini nasumični trzaji i spastično mlataranje udovima mogu isprva biti pomalo uznemirujući za gledanje, ali samo imajte na umu da je sve normalno. U tih prvih nekoliko mjeseci beba će se suočiti s mnogo razvojnih promjena, od kojih jedna uključuje usavršavanje tzv. Moro refleksa, poznatog kao i refleks iznenađenja.

Čudni zvukovi stenjanja

Roditelji se često iznenade kada njihova beba počne ispuštati razne zvukove, koji su ponekada drugačiji od uobičajenih. Međutim, svi ti zvukovi uzrokovani su bebinim nosnim prolazima, koji su pri rođenju poprilično uski. Ukoliko u posljednje vrijeme čujete simfoniju zvukova, možda trebate provesti više vremena čisteći bebin nosić nazalnim aspiratorom.

Facebook komentari