Dvije do tri infekcije probavnog trakta godišnje kod male djece sasvim su normalne

Djeca lako i brzo dobiju proliv, što nije nista neobično ili opasno. Ali, što je dijete mlađe, to treba brže reagirati. Kada dođe do infekcije sluznice crijeva, probava više ne funkcionira, dolazi do smetnji u apsorpciji hrane, dijete gubi previše tečnosti i neophodnih minerala, može dehidrirati.