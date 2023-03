Elvir Džafić policajac koji se uspješno bori s predrasudama

“Kao mali nisam se vidio u policiji, ali to je jednostavno došlo s vremenom. Vidio sam jedinu priliku da mogu da imam državni posao zato što se kod privatnika teže bilo zaposliti jer sam po nacionalnosti Rom. Ovamo, ako uspijem proći na Policijsku akademiju, zasnivam radni odnos i automatski dobijam status mlađeg policajca, tako da sam odlučio da konkurišem i da budem policajac”, rekao je Džafić, prenosi Nezavisne.

Njegovi roditelji su mu kao sinu jedincu od početka pružali podršku u ostvarenju njegovog cilja, a on već tri godine radi policijski posao, najprije u Modriči, a sada u Vukosavlju.

“Moje mišljenje i moj stav su da je najpotrebnija podrška roditelja djeci romske nacionalnosti, tako da to sve zavisi od roditelja da li će se djeca dalje školovati ili ne. Ako djeca ne žele, roditelji ih uopšte ne forsiraju, nego se pomire s tom činjenicom. Kod mene je bilo drugačije, naravno, ali ja nisam ni odustajao, niti sam razmišljao o tome. Išao sam redovno i završavao sve svoje zadatke koje sam imao tokom školovanja”, kaže Džafić.

On svaki radni dan sarađuje sa dežurnom policajkom Jasenkom Mujić, koja ga nakon zaprimljene prijave šalje na teren.

“Dolaskom na lice mjesta kad uvidi situaciju on mene nazove i saopštava šta je tamo zatekao. Potom ja, ako je u pitanju neki uviđaj ili tako nešto, kontaktiram ekipu za uviđaj. On je sada takoreći u nekom novom svijetu jer je na početku ove službe, svoje karijere, gdje je za njega sve novo i trudi se da to ispoštuje”, priča Mujićeva.

Džafić je iz Modričkog Luga, a posao ga je jednog dana odveo i u naselje u kojem živi.

“Išao sam, ali nažalost na neke loše situacije, gdje sam morao reagovati i teško je s obzirom na to da smo manjina, da nas nema mnogo i da smo skoro pa svi familija. Ja zahvaljujem šefu što pretežno insistira u svim mogućim situacijama ako mogu da ne idem u svoje naselje”, navodi mladi policajac.

“Radi se o takvoj sredini gdje su oni dosta povezani i rodbinski, gdje se drže homogeno, tako da prilikom njegovog postupanja u datim situacijama vjerovatno dolazi i do nekakvog otpora prema njemu, kao, eto, on je Rom, “ne možeš ti tako prema nama” i slično. Međutim, nema tu odustajanja, posao se mora izvršavati i do sada nismo imali problema”, izjavio je Miralem Huseinović, komandir SOP Vukosavlje.

O svom mladom kolegi, koji će uskoro postati otac i komandir, kolege govore samo u superlativu.

“Jako je društven, veseo, voli se šaliti, radišan je i porodičan”, kaže Mujićeva.

“U službi je pozitivan, marljiv je radnik, trudi se da nauči ovaj posao iako se radi o stvarno mladom policajcu, međutim njegovim zalaganjem i trudom mi se nadamo da će izrasti u još boljeg policajca. Radi se o pozitivnoj, neiskvarenoj osobi koja je i u svom mjestu gdje živi uvijek bio pošten i vrijedan”, poručio je Huseinović, pišu Nezavisne.

