Kinezi ne odustaju od Bloka 7, nude vlastitu alternativu za General Electric

Kineske tvrtke China Gezhouba Group Company (CGGC) i China Energy Engineering Group (GEDI) koje su 2014. godine sklopile ugovor s Elektroprivredom BiH o gradnji novog bloka termoelektrane u Tuzli kreditom iza kojega bi stajala kineska vlada, u utorak su priopćile da ne odustaju od tog projekta uprkos činjenici da je sudjelovanje u njemu otkazao američki General Electric (GE) koji je trebao izraditi i projektirati ključni dio opreme, a to je naknadno učinio i njemački Siemens.

Američka tvrtka trebala je izraditi kotao i generator parne turbine no GE je u septembru prošle godine najavio kako se namjerava povući s energetskog tržišta ugljena i to zbog globalnog trenda postupnog ukidanja proizvodnje takve energije. Kinezi su potom tražili alternativu u Siemensu no i ta ih je tvrtka odbila.

BiH je među rijetkim europskim državama koje u svojoj energetskoj strategiji još uvijek računaju na ugalj a obrazloženje nove investicije u Tuzli bilo je kako je nužno zamijeniti postojeće blokove termoelektrane temeljene na zastarjelim tehnologijama te ujedno proizvodnjom iz vlastitih izvora osigurati energetsku neovisnost BiH.

Investicija u Tuzli procijenjena je na 1,5 milijardi konvertibilnih maraka odnosno oko 767 miliona eura no odluka GE o povlačenju iz zajedničkog posla s Kinezima cijeli je projekt dovela u pitanje, a u tome su udjela imala i sva glasnija upozorenja europske Energetske zajednice i udruženja koja se bave zaštitom okoliša.

Oni smatraju da bi investiranje u energiju temeljenu na uglju bilo ne samo štetno po okoliš nego i neisplativo, jer će BiH morati plaćati penale zbog emisije CO2 pa bi i struja koju bi eventualno izvozili bila preskupa.

No Kineze to nije pokolebalo pa oni sada nude da se s realizacijom projekta nastavi, a da opremu umjesto američkog General Electrica odnosno Siemensa izrade i isporuče tvrtke Shanghai Boiler Works i Shanghai Electric Group, izvijestila je Hina.

– Nadamo se da će EP BiH i vlasti u Federaciji BiH prihvatiti ovaj alternativni prijedlog kako bi izgradnja Bloka 7 mogla započeti što je prije moguće, budući da je ovaj projekt ključan za stabilnost proizvodnje električne energije u BiH, navele su kineske tvrtke u zajedničkom priopćenju.

Izmjene ugovora iz 2014. godine morao bi odobriti parlament Federacije BiH a očekuje se kako će se o tome raspravljati na nekoj od prvih sjednica nakon ljetne stanke.

Prema sadašnjim planovima Elektroprivrede BiH tri postojeća bloka termoelekrane u Tuzli trebala bi biti isključena do 2025. godine a četvrti uz obnovu naredne godine nastavio rad do 2035. godine kada bi ga u cijelosti zamijenio planirani blok 7.

Termoelektrane na ugljen trenutno su izvor proizvodnje gotovo 70 posto električne energije u BiH, prenosi indikator.

