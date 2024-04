Nakon dvije godine kašnjenja, most Počitelj do ljeta u funkciji

S više od dvije godine zakašnjenja i naplate penala izvođačima, grandiozni most Počitelj, kao i cijela poddionica Počitelj – Zvirovići, biće u funkciji do početka ljetne sezone, piše indikator.

Napuknuća koja su uočena na mostu između dva stuba visine 91 i 92 metra prije više od sedam mjeseci, a koja su nastala naprezanjem čeličnih kablova su sanirana. Prema tehničkom rješenju slovenske projektantske kuće Ponting, koju su Autoceste FBiH angažovale radi otklanjanja spornih nedostataka, trenutno se, rečeno je, vrše određene korekcije kako se slična napuknuća ne bi pojavila i u drugim poljima.

Ujedno, na mostu koji je označen kao LOT 2 izvode se i brojni drugi završni radovi, baš kao i na LOT-u 1, odnosno samoj trasi poddionice Počitelj – Zvirovići.

Tako je na magistralnoj cesti M-17 u Ševaš Njivama na priključku za ovu poddionicu već postavljena saobraćajna signalizacija.

Kako su se u Avazu uvjerili na licu mjesta, otpočeli su radovi na postavljanju rasvjete koji bi trebali biti završeni za dvadesetak dana. Takođe, na jednom dijelu trase je potrebno postavljanje završnog sloja asfalta, a na pojedinim je taj proces tek započeo. Na tom dijelu autoceste je urađen tunel Počitelj, a uz njega i jedan lažni, odnosno umjetni, tri vijadukta dužine 250 metara, jedan naputnjak, pet potputnjaka i naplatne kućice.

Mještani Počitelja koji su se godinama borili, zajedno s brojnim umjetnicima, da se most gradi sjevernije, nerijetko se u posljednje vrijeme pitaju jesu li pogriješili što im se na koncu izašlo ususret, jer se pribojavaju da će ih turisti i putnici zaobilaziti. No, nisu baš optimistični da će cijela dionica biti završena do početka sezone ili 1. maja, prema ranijim najavama iz Autocesta FBiH.

– Pa nećemo baš biti, što se kaže, usput. Ali ne mislimo da ćemo ovo ljeto biti na gubitku, a ko zna, možda i narednih sezona. Znamo da je Počitelj ove godine zaista uvršten u turističke rute brojnih agencija, kako stranih tako i domaćih. Činjenica je da je puno ljudi u tranzitu prema moru svraćalo u Počitelj, tako da ćemo, vjerovatno, biti na gubitku u tom dijelu, ali neka se gradi autocesta – kazala je Jadranka Dizdar, mještanka i predsjednica Turističkog društva Počitelj.

