Planira li Elektroprivreda BiH povećanje cijene struje?

Plan poslovanja Elektroprivrede BiH, za naredne 3 godine, navodno, predviđa promjenu cijene. Gubici iz prethodne godine prešli su 140 miliona maraka, prenosi BHT.

– Mi još uvijek nismo donijeli konačnu odluku, ali loše je interpretirano poskupljenje, iz konteksta Plana izvučeno. Mi razmatramo model blok tarifa, da kažem, nešto slično kao u RS, navodi v. d. direktora EPBiH Sanel Buljubašić.

Reagovao je i ministar energije, rudarstva i industrije FBiH.

– Apsolutno netačna informacija, interpretirana u medijima da će na onaj ili ovaj način doći do poskupljenja struje. Jednostavno se radi o metodama uštede energije za naredni period, kaže Vedran Lakić.

Kako su dalje pojasnili, građanima koji troše do 300 kilovata el. energije ne bi trebalo doći do poskupljenja struje. No Plan pozitivnog poslovanja koncipiran je tako da predviđa povećanje cijene korisnicima koji se snabdijevaju u okviru javne usluge, uključujući domaćinstva. To je većina kupaca na niskom naponu, odnosno većinom javnom snabdijevanju, odnosno domaćinstva koja je prvenstveno na EP BiH, dakle nisu izabrali posebne i druge trgovce koji postoje.

Iz Elektroprivrede BiH rekli su da je krajnja odluka o promjeni cijene u nadležnosti federalne regulatorne komisije za energiju. No u FERK-u pojašnjavaju da do sada nisu zaprimili zahtjev od EP za promjenu cijene struje..

