MMF za 2024. prognozira rast svjetske ekonomije od 3,1 posto

MMF za ovu godinu prognozira rast svjetske ekonomije od 3,1%, za 0,2 procetna boda snažniji nego što su očekivali prošle jeseni. U 2025. aktivnost bi trebalo da raste gotovo istim tempom, potvrdili su procjenu iz oktobra.

Poređenja radi, prosječan rast svjetske ekonomije u razdoblju od 2000. do 2019. iznosio je 3,8 posto. MMF-ove zimske prognoze obuhvataju samo najveće ekonomije i grupe ekonomija.

Potvrdili su oktobarsku prognozu ukupne inflacije u ovoj godini od 5,8 posto. Snizili su pak procjenu za 2025. godinu, za 0,2 postotna boda, na 4,4 posto. Kad bi se izuzela Argentina, inflacija bi bila još niža, rekao je glavni ekonomista MMF-a Pierre-Olivier Gourinchas, prenosi SEEbiz.

Najviše su poboljšali prognozu za američku ekonomiju kojoj sada predviđaju rast od 2,1% u 2024. godini, za 0,6 postotna boda snažniji nego su predviđali u jesenskim projekcijama. U 2025. godini rast bi trebao usporiti na 1,7 posto.

Ekonomija eurozone trebalo bi pak u ovoj godini porasti 0,9% nešto slabije no što je MMF procijenio u oktobru. U 2025. rast bi trebalo da ubrza na 1,7%, što je uglavnom u skladu s MMF-ovim prognozama od prošle jeseni.

Najvećoj evropskoj ekonomiji – Njemačkoj, MMF predviđa minimalni rast BDP-a u ovoj godini, za samo 0,5%, približno upola slabiji no što su prognozirali jesenas. Iduće godine rast bi trebalo da ubrza na 1,6% i takođe je slabiji no što su do sada prognozirali.

Kineski BDP trebalo bi u ovoj godini da poraste za 4,6%, za 0,4 postotna boda snažnije nego je pokazivala oktobarska projekcija. U 2025. bi rast trebalo blago da uspori, na 4,1 posto.

Najsnažnije bi u grupi analiziranih zemalja trebalo da poraste indijska ekonomija za po 6,5% u ovoj i idućoj godini.

Najviše je podignuta prognoza ovogodišnjeg rasta ruske ekonomije za 1,5 postotnih bodova, na 2,6 posto. U 2025. aktivnost bi po MMF-u trebalo da uspori, uz prognoziranu stopu rasta od 1,1 posto.

