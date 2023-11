U fabrici za flaširanje vode u Bihaću biće zaposleno 11 radnika

Ugovor su potpisali Adis Džanić, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK, i Rasim Sinanović, vlasnik pomenute firme, a dodijeljena koncesija se odnosi na korištenje izvorišta u količini od deset litara vode u sekundi radi flaširanja pitke izvorske vode i njene prodaje na tržištu.

“Na ovaj način jedno prirodno bogatstvo stavljamo u funkciju ekonomskog razvoja. Ovo je investicija koja će dovesti do otvaranja novih radnih mjesta, a to nam je glavni prioritet. U proteklom periodu založili smo sve resurse da završimo posao oko koncesije i raduje me da smo to uradili u kratkom roku”, istakao je Džanić.

Prema riječima predstavnika firme “Green water”, voda će se prodavati pod imenom una, što će doprinijeti i turističkom brendiranju ovih prostora.

“Planiramo s proizvodnjom započeti vrlo brzo, s obzirom na to da privodimo kraju sanaciju cjevovoda koji je oštećen za vrijeme elementarne nepogode u maju ove godine. Ciljamo tržište u Bosni i Hercegovini, ali i van njenih granica”, istakao je Sinanović.

Prema njegovim riječima, u prvoj fazi planirano je zapošljavanje 11 radnika. Ranije je svoju saglasnost na ovaj projekat dalo i Gradsko vijeće Bihaća, te je istaknuto kako je riječ o projektu koji će imati ekonomsku važnost po lokalnu zajednicu.

Preduzeće “Green water” je još 2004. godine pokrenulo proizvodnju i flaširanje vode s izvorišta Ostrovica, kada je izgradilo i neophodna postrojenja te infrastrukturu. Međutim, proizvodnja je trajala svega tri godine i obustavljena je zbog nesretnog slučaja kada je stradao jedan od većinskih vlasnika fabrike.

U međuvremenu, preduzeće je dobilo nove vlasnike i odlučilo da ponovo pokrene prekinutu proizvodnju, ali je problem bio s koncesionim pravima, čiji rok važenja je istekao, pišu nezavisne.

Facebook komentari