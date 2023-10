Travnik: Treći sajam ‘IT Reboot’ od 15. do 17. novembra

IT Reboot se organizira s ciljem kreiranja preduslova za razvoj IT industrije ne samo u Travniku, već i u cijeloj BiH, istaknuo je predsjednik Organizacijskog odbora prvog sajma informacijskih tehnologija ovog tipa u BiH Faris Hafizadić.

“Travnik je grad koji će sredinom studenoga okupiti brojne stručnjake iz različitih društvenih oblasti, a posebno one iz IT sektora, stoga Općina Travnik organiziranjem ovakvih susreta ima namjeru kreirati i kontinuirano unaprjeđivati poticajno okruženje za IT kompanije i poduzetnike u Travniku, posebno za mlade koji su ogroman potencijal za IT industriju”, kazao je Hafizadić.

Treće izdanje IT Reboota u Travnik donosi ekskluzivnu konferenciju, interaktivne panel diskusije, predavanja lidera u IT industriji, expo i gaming zonu, Kids Reboot corner, te Reboot challenge, TikTok i Instagram izazove za koje je osiguran nagradni fond u iznosu do 15.000 KM.

Organizatori su naglasili da IT Reboot ove godine promiče poduzetništvo žena. Jedena panel diskusija bit će posvećena različitim aspektima primjene umjetne inteligencije s obzirom na to da živimo u digitalnom dobu u kojem umjetna inteligencija igra ključnu ulogu u transformaciji naših života i poslovanja.

Neka od regionalno utjecajnijih imena u svijetu informacijskih tehnologija i ekonomije će se pojaviti kao govornici na IT Reboot.vol3.0. Svoje priče, između ostalih ispričat će Emina Ganić, Nemanja Antić, Svetlana Cenić, te brojni drugi vrhunski predavači, priopćeno je iz Općine Travnik.

Načelnik Općine Travnik Kenan Dautović je istaknuo kako IT Reboot predstavlja izvrsnu priliku da se mladi ljudi motiviraju da istražuju IT svijet, razmišljaju izvan okvira i kreiraju funkcionalna rješenja kojima će olakšati i unaprijediti odvijanje različitih procesa u svojoj okolini.

“Ujedno, ovo je prilika za razvijanje timskog duha, učenje i razmjenu znanja, umrežavanje, otkrivanje vrijednosti i benefite IT industrije, a timovi koji budu kreirali najbolja IT rješenja osvojit će i vrijedne nagrade”, poručio je Dautović.

Iz Općine Travnik navode kako svi zainteresirani za prijavu za Reboot challange, TikTok i Instagram izazove i sve potrebne informacije o IT Reboot vol.3.0 sajmu mogu pronaći na facebook i web stranici www.itreboot.ba.

Spomenuti sajam se održava pod pokroviteljstvom BH Telecoma i Vlade Srednjobosanskog kantona (SKB), piše Biznis.ba.

