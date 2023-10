Mostarski aerodrom pregovara sa Air Serbiom

Marko Đuzel, predsjednik Uprave Aerodroma Mostar, izjavio je da nakon zatvaranja posla sa Croatiom Airlines koja leti 3 sedmična leta za Zagreb, sada pregovara i sa Air Serbiom za letove prema Beogradu. Tek se pregovara, daleko je od realizacije, no volja postoji, izvještaava Zamaaero. Sa Air Serbiom pregovara i niz drugih aerodroma u regiji, a hoće li Mostar biti prva iduća regionalna linija ostaje za vidjeti.

Avionski analitičar Alen Šćuric smatra da će Air Serbia teško letjeti ovu liniju bez ozbiljnih subvencija, bar onolikih koliko dobiva Croatia Airlines.

– Air Serbia ima tek dva sedmična leta za Banja Luku i samo sedam letova za Sarajevo. U tom kontekstu Mostar nema nikakve komercijalne logike. A ako za to dobiju pola miliona EUR ostaje pitanje jel to ima smisla za Mostar. Iskreno ni linija za Zagreb nema puno smisla za pola miliona EUR. Za taj novac su mogli dobiti niz linija i frekvencija Ryanaira, Wizz Aira ili Eurowingsa. Ryanair u Zadru dobiva 1,5 miliona EUR za 47 linija i 155 letova sedmično. Zamislite onda što se može dobiti za trećinu tog novca. Za Mostar je daleko logičnije da ima letove za ogromnu dijasporu u Njemačkoj (Hrvati i Srbi) i Skandinaviji (Bošnjaci), za Istanbul (Bošnjaci), te za hodočasnike (Rim, Milano, Napulj, Dublin, Varšava, Madrid). Na to treba trošiti novac, a ne na letove Croatie Airlines i Air Serbie, konstatuje Šćuric.

U augustu je kroz vrata mostarskog erodroma prošlo 5.838, putnika, nakon 2.573 u julu i 1.533 u junu, prenosi indikator.

