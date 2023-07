Nakon 13 godina Sarajevo i Skoplje biće ponovo povezani

Grčki avioprijevoznik Aegean, član Star Alliance-a, uspostavit će najesen direktnu liniju od Međunarodnog aerodroma Skoplje do Međunarodnog aerodroma Sarajevo.

Aegean će početi sa letovima između dva glavna grada od 2. oktobra ove godine, sa tri sedmične frekvencije i to svakog ponedjeljka, srijede i petka.

– Oduševljeni smo što možemo najaviti i čestitati Aegeanu na njihovoj odluci da pokrenu let iz Skoplja do Sarajeva, od oktobra ove godine te da obezbijedi odličnu regionalnu povezanost, od Atine jugu, preko Skoplja, do Sarajeva na sjeveru Balkana. Ova zračna veza istovremeno označava značajnu prekretnicu u našoj posvećenosti kao operatera aerodroma poboljšanje mogućnosti putovanja avionom za naše cijenjene putnike, izjavio je Nejat Kurt, generalni direktor TAV Makedonija.

Roland Jaggi, glavni komercijalni direktor Aegeana, rekao je da ova ruta označava povratak ovog avioprijevoznika u Bosnu nakon izazova koje je postavila pandemija COVID-19.

– Uzbuđeni što ćemo se ponovno povezati s našim cijenjenim putnicima u ovoj regiji . Od oktobra, putnici iz Skoplja imat će povećane mogućnosti povezivanja preko atenskog čvorišta s mrežom Aegean s gotovo svakodnevnim letom koji proširuje naš doseg do odredišta diljem Grčke, Europe i Bliskog istoka. Ovaj razvoj putnicima nudi prilike za istraživanje i iskustvo raznolika odredišta s pogodnošću i pouzdanošću na visokim standardima po kojima je Aegean poznat, izjavio je Roland Jaggi, glavni komercijalni direktor Aegeana.

Alan Bajić, direktor Međunarodne zračne luke Sarajevo, kazao jeda je sretan što će nakon trinaest godina Sarajevo ponovo biti povezano s glavnim gradom Sjeverne Makedonije Skopljem.

– Posebno nas veseli činjenica da je pokretanje ove linije rezultat zajedničke i vrlo uspješne suradnje dviju zračnih luka – Međunarodne zračne luke Skoplje, Međunarodne zračne luke Sarajevo i Aegeana, grčkog nacionalnog prijevoznika, koji je prepoznao važnost i potencijal uspostavljanja ovu zračnu liniju kao izvrstan oblik unapređenja komunikacije i jačanja saradnje na području privrede i turizma između Sjeverne Makedonije i Bosne i Hercegovine. Vjerujemo da će ova linija imati dobre performanse i veselimo se prvom letu Aegeana na liniji Skoplje-Sarajevo, rekao je Bajić.

Letovi iz sa aerodroma Skoplje će biti u 19:00 sati, sa vremenom dolaska na aerodrom Sarajevo u 20:10, dok će vrijeme polaska sa sarajevskog aerodroma je u 20:50, a vrijeme dolaska na aerodrom u Skoplju u 21:50 sati, piše Indikator.

Facebook komentari