Atrakcija: Prvi roboti konobari u BiH poslužuju goste

Grad Derventa prvi u Bosni i Hecegovini može da se pohvali uvođenjem vještačke inteligencije u ugostiteljstvo. U jednom derventskom restoranu “zaposlena” su dva konobara-robota koji uslužuju goste.

Konobari-roboti, nabavljeni iz Kine, svakodnevno izazivaju veliku pažnju gostiju u restoranu „Kort Caffe“ koji se nalazi u sklopu marketa Hiper Kort u Derventi, objavio je portal Mondo.

Ovi roboti olakšavaju posao osoblju restorana tako što gostima donose narudžbe, ali i odnose prljavo posuđe.

Godinama unazad naš restoran je jedno od omiljenih mjesta svim Dervenćanima i to je bio jedan od razloga zašto smo se odlučili na ovaj korak. Renoviranjem i proširenjem kapaciteta restorana naš objekat broji oko 200 sjedećih mjesta. Pored samog ambijenta, veliku pažnju smo posvetili i povećanju kvaliteta usluge u našem restoranu. Zbog toga smo se odlučili za uvođenje vještačke inteligencije uz pomoć dva robota konobara. Njihova osnovna svrha je transport hrane, pića i posuđa što uveliko olakšava i smanjuje posao ostalom osoblju“, kaže Maja Vračević, rukovodilac marketing službe Kort marketa za Mondo.

Vračević pojašnjava da ovi roboti imaju četiri nivoa za posluživanje, što uveliko povećava produktivnost i brzinu usluge u restoranu.

Takođe, roboti imaju mogućnost interakcije sa gostima što umije da bude zabavno gostima svih uzrasta.

„Na primjer, gosti mogu da dodirnu uho i robot može da se zahvali ili kaže da li mu se to sviđa ili ne sviđa. Nakon što usluži gosta, odnosno kada se preuzme hrana sa njega, takođe se zahvali na posjeti“, dodaje Vračević.

„Njihova onovna svrha je transport. Konobar uzme narudžbu i odnese u kuhinju, nakon što jelo bude gotovo u kuhinji hrana servira (stavi) na robota i unese broj stola do kojeg on to sam odveze. Smanji se obim posla za konobare, gdje oni ne moraju da odlaze u kuhinnju da nose tanjire već to umjesto njih radi robot“.

Ipak, uz svu prednost koju imaju, Vračević kaže da vještačka inteligencija ne može u potpunosti zamijeniti pravog radnika već samo olakšati posao. Bakšiš još uvijek ostaje pravim konobarima, prenosi Biznisinfo.

