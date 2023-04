Ikea ide u najveću investiciju u historiji: Otkrili gdje će im biti glavno tržište

SAD bi tako mogao zbaciti Njemačku s trona i postati najveće tržište Ikee na svijetu. No to ne znači da se Ikea ne namjerava širiti i u Europi.

Ikea vrlo hrabro pristupa svojoj politici širenja. Švedski proizvođač namještaja već godinama širi svoje poslovanje na globalnom nivou, a sada u svoj portfelj dodaje osam novih trgovina u SAD-u, a u planu je i otvaranje devet novih manjih poslovnica.

To je najveća investicija Ikee u jednoj zemlji u historiji, teška dvije milijarde dolara. SAD je trenutno drugo najveće prodajno tržište za ovu firmu, iza Njemačke, prenosi tportal.

Zašto baš sada? Ikea u SAD-u želi iskoristiti slobodan prostor na tržištu koji se otvorio nakon što su veliki trgovački lanci Walmarta ili online trgovine namještaja Wayfair pretrpjeli velike gubitke uslijed lošijeg poslovanja.

Mnogi od njih smanjili su broj zaposlenika, a neke poslovnice se i zatvaraju. Tu rupu na tržištu sada želi popuniti Ikea. S novim poslovnicama ukupan broj trgovina u SAD-u porastao je za trećinu, a prošle godine je Ikea na tom tržištu okrenula 5,5 milijardi eura, piše Tagesschau.

Ikea je dosad bila uglavnom usmjerena na Evropu. Njemačka je i dalje najveće tržište s 54 poslovnice, no očekuje se da će američko tržište u sljedećih nekoliko godina prestići njemačko. No to ne znači da Evropa i dalje neće biti važan dio strategije Šveđana. Velika ulaganja očekuju se i u Španiji, prenosi biznisinfo.

