Sa sarajevskog aerodrom do New Yorka: Evo koliko se kreću cijene karata

“Letovi iz Sarajeva za Varšavu – brze i efikasne veze sa cijelim svijetom. Pozivamo vas da se ukrcate u Lot Polish Airlines. Karte možete kupiti putem web stranica: www.lot.com, www.sia.ba ili u odabranoj agenciji”, napisali su iz Aerodroma na svojoj stranici.

Letovi na relaciji Sarajevo – Varšava obavljaju se jednom dnevno u poslijepodnevnim satima. Informacija da će aerodrom u Varšavi moći biti veza i sa New Yorkom svakako će obradovati sve one koji imaju želju i mogućnost otputovati u Sjedinjene Američke Države.

Ako na stranici sia.ba odaberete New York kao željenu destinaciju, najniže cijene povratnih karata će se kretati oko 1.750 KM. Međutim, na stranici lot.com kao cijena leta na ovoj relaciji iznosi od 2.000 do 3.000 poljskih zlota, odonosno od oko 850 do oko 1.250 KM, piše Akta.

