Cijene goriva u značajnom padu u BiH: Litar dizela 2,81, benzina 2,50 KM

Cijene goriva u BiH u značajnom su padu te su, u odnosu na veći dio godine i nekoliko mjeseci ranije, jučer bile niže čak za marku po litru. Tako je cijena dizela na sarajevskim benzinskim pumpama pala na 2,81 KM, a benzina na 2,56 KM po litru, piše Avaz.

U odnosu na juni, cijena je manja gotovo za marku. Dizel se prije nekoliko mjeseci plaćao i 3,81 KM po litru.

Trenutne cijene u BiH odraz su stanja na globalnom nivou i pada cijena barela na svjetskim berzama, kaže predsjednik Udruženja prometnika naftnih derivata Milenko Bošković.

Diktira tržište

– Došlo je do ogromnog pada potrošnje, a berza je programirana na ponudi i potražnji. Ponuda je u ovom trenutku manja od potražnje, jer se zimi troši puno više energije, ali imamo informacije od svih prometnika u FBiH da imaju pad prodaje od 35 do 40 posto. To nema veze sa svjetskim dešavanjima, već je to naš interni problem – kazao nam je Bošković.

Ruska nafta

Procjene za naredni period, dodaje, nemoguće je dati u ovom trenutku jer je EU ograničila cijene ruske nafte, a zemlje OPEC+ ranije su odlučile da smanje proizvodnju, pa je dugoročno snabdijevanje veoma neizvjesno.

– Stale su rafinerije u Slovačkoj, Mađarskoj, kao i ona u Rijeci. Sada slijedi proces štimanja rafinerije na drugu vrstu nafte jer svaka nafta nema isti postotak sumpora, olova, i tako dalje. Zato je daljnja situacija maksimalno neizvjesna – istakao je Bošković.

Šta je s hranom

Građani očekuju da pad cijena goriva, makar bio i privremen, zbog jeftinijeg transporta prati i pad cijena životnih namirnica.

BiH je i dalje jedina država koja nije smanjila namete na naftu i naftne derivate, pa se i dalje očekuje ukidanje ili smanjenje akciza, a posebno PDV-a na gorivo, jer smo i s trenutnim, niskim cijenama skuplji od Hrvatske, piše Avaz.

Facebook komentari